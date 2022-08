Ilary Blasi, foto sexy dopo la rottura con Totti/ Continua la vacanza a Sabaudia, lui invece…

Ilary Blasi, estate bollente a Sabaudia: le foto sexy in spiaggia

Continua ad essere lei la grande protagonista del gossip di questa calda estate. Ilary Blasi è nel mirino dei paparazzi dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Francesco Totti ma, incurante di questi, cerca di vivere questi giorni di vacanza in tranquillità. Per questo non ha rinunciato a trascorrere alcuni giorni a Sabaudia, località dalla quale sta postando in questi giorni scatti anche sexy.

Ilary Blasi "smascherata" dagli amici/ "Non vuole apparire come la moglie tradita…"

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Ilary Blasi è composto infatti di due foto che la vedono in costume, in splendida forma e molto sensuale. La conduttrice è in acqua e mostra un fisico scolpito, coperto nella parte superiore da una camicetta allacciata sul ventre. ‘Sabaudia 2022’ è poi la semplice didascalia che accompagna lo scatto.

Francesco Totti via da Roma?/ Senza Noemi Bocchi, nel suo “buen ritiro” con un amico

Ilary Blasi a Sabaudia, Totti lascia Roma per…

Ilary Blasi, dunque, continua la sua vacanza a Sabaudia, tra male, sole e aperitivi. Francesco Totti, intanto, pare abbia lasciato Roma per concedersi una gita alle Terme dei Papi di Viterbo con un caro amico. C’è totale riserbo e silenzio da parte dell’ex calciatore in merito alla situazione che sta vivendo. A parlare per lui di recente è stato però l’amico Alex Nuccetelli, che ha riportato le parole di Francesco al Corriere della Sera: “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”, avrebbe infatti dichiarato l’ex capitano della Roma in merito alla sua situazione con Ilary Blasi. Quali saranno i prossimi sviluppi?

Ilary Blasi/ Dopo l'addio a Francesco Totti sempre più attiva sui social, ecco perché

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA