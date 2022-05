Ilary Blasi ‘gufa’ Alvin all’Isola “Infortuni? Stai attento”/ “Mancano sette puntate”

Continua lo scambio di frecciatine tra Ilary Blasi e Alvin all’Isola dei Famosi 2022. I due si stuzzicano simpaticamente ed è soprattutto la conduttrice a divertirsi, cavalcando il gossip che qualche settimana fa li voleva vicini ad una ‘rottura’, oltre che in cattivi rapporti. I due, invece, scherzano e si divertono con un botta e risposta a distanza che questa volta tira in ballo gli infortuni capitati in questi giorni all’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi caduta dalla sedia in diretta/ Video, Isola dei famosi: colpa di Alvin?

Ilary Blasi ‘gufa’ Alvin in diretta all’Isola dei Famosi: la reazione

Parlando di Nick Luciani, ancora assente per infortunio, e di Nicolas Vaporidis e Roger Balduino appena rientrati dopo essersi fatti male al piede, Ilary ha scherzato con Alvin, mettendolo in guardia: “Stai attento Alvin che mancano solo sette puntate!” La risposta dell’inviato non si è fatta attendere: “Ma tu me la vuoi proprio tirare!” In studio Nicola Savino, dopo aver fatto il gesto delle corna, ha scherzato, facendo notare che la Blasi vuole proprio gufare l’inviato: “Questo è il leitmotiv di questa edizione: la conduttrice e l’inviato che si detestano!” ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2022, pagelle 16A puntata/ Alessandro-Maria Laura, primi dissidi e..Ilary Blasi, gaffe all'Isola dei Famosi 2022: "Tra Carmen Russo…"/ Ironia sul web e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA