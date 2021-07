Ilary Blasi/ Il sacrificio per Totti: “La mia assenza in TV? L’ho fatto per lui”

Ilary Blasi è uno dei volti più amati di Mediaset. Il ritorno alla conduzione in prima serata, questa volta alla guida dell’Isola dei Famosi, è stato particolarmente apprezzato dal pubblico di Canale 5 che la richiede a gran voce anche per la prossima edizione. Non tutti sanno che l’assenza della Blasi sul piccolo schermo negli ultimi anni è stata una decisione presa proprio da lei, così come quella di lasciare il Grande Fratello Vip. La Blasi lo ha raccontato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale F, riportata da LaPresse, citando anche suo marito Francesco Totti. “Quando Francesco ha smesso di giocare abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo”, ha ammesso la conduttrice. Così ha specificato: “Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri.”

Ilary Blasi fa il volo dell'angelo e prende in gito Totti/ "Lui si è cag*to sotto!"

Ilary Blasi e l’assenza di due anni dalla TV: “Per la famiglia”

Proprio per stare vicina a Francesco e alla sua famiglia in questo periodo così particolare, Ilary Blasi ha svelato: “Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del ‘Grande Fratello Vip’, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli”. Ora le cose si sono aggiustate, il periodo è superato e la Blasi è tornata in TV, che non ha mai avuto intenzione di lasciare: “Anche per poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado. Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo”.

