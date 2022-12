Ilary Blasi, il selfie col chirurgo scatena il web: “Sei irriconoscibile ormai”/ Nuovo ritocchino? In realtà…

Ilary Blasi, il selfie col chirurgo scatena le critiche del web: cos’è accaduto

Sono diventate virali le foto che Ilary Blasi ha postato su Instagram assieme alla dottoressa Giulia Cervelli, specializzanda in Igiene e Medicina Preventiva con formazione in Medicina Estetica. Sul profilo della dottoressa non mancano foto che mostrano interventi di chirurgia plastica, motivo per il quale il selfie della Blasi è stato da molti associato alla possibilità di un nuovi ritocchino della celebre conduttrice.

Nelle foto postate, ora non più visibili sul suo profilo ma comunque riprese da tanti fan della conduttrice, Ilary Blasi apparirebbe secondo alcuni diversa dal solito, proprio a causa di un ritocchino di troppo. Questo ha scatenato sul web una serie di critiche contro la conduttrice, rea di aver abusato del bisturi.

Ilary Blasi scatena il web: “Sei irriconoscibile ormai”

C’è allora chi le scrive: “S’è talmente rifatta che somiglia al ken umano che a sua volta è diventato donna…..nun ce la posso fa!”; chi le dice che è ormai ‘irriconoscibile’ e ‘una bambola, non mi piace affatto!’ e chi ancora aggiunge “Ma daiiiiii. Eri così tanto bella . I ritocchi si fanno x migliorarsi non per peggiorare.” Tanti i commenti negativi contro la conduttrice, colpevole di aver esagerato con i ritocchi estetici; ma è davvero così? Va detto che negli scatti postati, che trovate alla fine di questo articolo, la conduttrice ha fatto uso di un trucco molto accurato e di una pettinatura che scopre tutto il volto e questo potrebbe trarre sicuramente un po’ in inganno.

