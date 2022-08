Ilary Blasi, la linguaccia in risposta al gossip/ Il gesto liberatorio dopo la rottura con Totti

Ilary Blasi e la linguaccia ‘al gossip’ dopo la rottura con Totti

Se Francesco Totti continua le sue vacanze estive tenendosi lontano da social e, per quanto possibile, dai paparazzi, Ilary Blasi con l’obiettivo ci scherza, lasciandosi immortalare dagli amici e ripostando poi questi scatti sul suo profilo Instagram. In queste settimane infatti Ilary è più attiva che mai sul noto social e proprio nelle ultime ore ha postato alcuni scatti che hanno attirato l’attenzione dei fan e non solo.

Ilary Blasi dopo Totti: nuovo look e ritorno all'università?/ "Vuole tagliare i capelli e tornare a studiare"

Bellissima in montagna, Ilary Blasi sta trascorrendo il tempo con gli amici più cari e fidati e proprio uno di loro l’ha immortalata in un gesto semplice che, in questo momento, assume però un valore importante. Una linguaccia con la quale la conduttrice sembra rispondere al gossip che la vede protagonista e a tutto quello che le sta accadendo in questi mesi.

Cristiano Iovino, amico speciale di Ilary Blasi: chi è?/ Famoso pierre di Roma ed ex flirt di Sabrina Ghio…

Ilary Blasi, vacanza con gli amici lontano di Totti e dai paparazzi

Un gesto quasi liberatorio quello di Ilary Blasi, ormai sempre più presente su Instragram quasi per mostrare ai follower di stare bene, di essere forte nonostante il momento delicato. Attorniata dagli amici, Ilary sorride dopo aver trascorso giorni di vacanza al mare con i figli prima in Tanzania, per allontanarsi dai gossip sulla sua vita privata, poi a Sabaudia, dove successivamente ha incontrato proprio Totti. A lui un freddo saluto, secondo le indiscrezione, e lo scambio delle chiavi della loro villa dove ora con i ragazzi c’è appunto Francesco. Ilary invece si rifugia nell’affetto degli amici più cari, che sanno sempre come regalarle un sorriso.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi "tradita" dal suo amico Emanuele?/ Retroscena: "Era seduto vicino alla Bocchi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA