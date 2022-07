Ilary Blasi, look total black/ La conduttrice in incognito per tornare in Italia?

Ilary Blasi in incognito: è tornata in Italia?

Lunedì 11 luglio Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio, dopo 20 anni insieme. Subito dopo la conduttrice dell’Isola dei Famosi è volata in Tanzania con i tre figli, lontano dal polverone di gossip. La Blasi ha pubblicato alcune foto della vacanza, mostrandosi sempre serena insieme a Cristian, Chanel e Isabel. Nell’ultima foto condivisa nelle sue storie di Instagram la presentatrice appare con un look total black: felpa oversize Balenciaga, legging nero, occhialoni scuri, calzettoni bianchi e sneakers New Balance. Solo i capelli biondi spuntano dal cappuccio della felpa. Una versione in incognito di Ilary, per non farsi riconoscere da paparazzi e curiosi. Nello scatto Ilary è sulle scale mobili, in un centro commerciale o forse in aeroporto pronta per tornare in Italia.

Secondo quanto svelato dal settimanale di gossip Chi, la causa scatenante che ha portato alla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono state le foto dell’ex calciatore sotto casa di Noemi Bocchi uscite su Chi: “Il problema non era quello di avere una nuova storia nella sua vita, ma di averla messa nella condizione della moglie tradita davanti all’Italia intera, nel momento di massima visibilità televisiva per lei”, si legge sul settimanale. Prima che uscissero quelle foto, in molti hanno fatto muro per tutelare il Capitano, il suo matrimonio e i suoi figli. “Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi”, come ha rivelato una fonte a Chi.

