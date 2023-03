Ilary Blasi pronta a rompere il silenzio sulla rottura con Totti/ “Risponderà alle accuse a Verissimo”

Ilary Blasi rompe il silenzio a Verissimo dopo la rottura con Francesco Totti? L’indiscrezione

Ilary Blasi sarebbe finalmente pronta a rompere il silenzio che mantiene da mesi, dalla rottura con Francesco Totti. Ad annunciarlo è il settimanale Nuovo TV, che scrive: “La conduttrice presenterà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e, secondo le indiscrezioni, dirà la sua anche sulla battaglia legale che la vede opposta al suo ex marito Francesco Totti”.

Tutto questo avverrà a Verissimo, il salotto che Ilary Blasi conosce molto bene e in cui solo alcuni mesi fa smentiva le voci di crisi proprio con Francesco. La Blasi sarebbe ora pronta a tornare nello studio della cara amica Silvia Toffanin per spiegarle senza filtri tutto quello che è realmente accaduto in quei mesi fino ad oggi. Col pretesto di promuovere la nuova edizione dell’Isola, presentando il nuovo cast in partenza per l’Honduras, Ilary farà anche chiarezza su una serie di argomenti scottanti. Quali?

Ilary Blasi pronta a fare chiarezza e replicare alle accuse dell’ex marito

“Gli argomenti in ballo sono tanti. – anticipa il settimanale – Si va dalla sottrazione dei Rolex di lui e delle borse griffate di lei, alla gestione dei tre figli, fino ai presunti tradimenti della Blasi cui Totti ha fatto riferimento nella sua intervista rilasciata a settembre al Corriere della Sera”. Ilary Blasi, dunque, potrebbe finalmente rompere il silenzio in atto ormai da mesi da parte sua, rispondendo anche alle dichiarazioni fatte dall’ex marito qualche tempo fa. Inoltre potrebbe dire la sua su Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, e della sua relazione con Bastian Muller.

