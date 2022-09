Ilary Blasi pronta a trasferirsi a Milano con la figlia Isabel?/ No di Totti: “Si accenderebbe lo scontro”

Ilary e Totti: il possibile trasferimento della Blasi e il veto di Francesco

Dopo il gossip che ha infiammato l’estate, Francesco Totti e Ilary Blasi si avviano verso la seconda fase della separazione: quella affidata ai legali. I due ex coniugi sono orientati a concludere quanto prima le trattative e in modo consensuale ma, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero delle particolari condizioni dettate da Totti affinché tutto vada liscio e senza battaglie legali. Come svelato in questi giorni, Francesco avrebbe vietato all’ex moglie di raccontare i dettagli della loro separazione in un’intervista televisiva.

Stando a quanto riporta il Corriere, Totti sarebbe contrario ad una possibile ospitata televisiva della moglie per parlare della fine del loro matrimonio, magari proprio a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin. Ma non è l’unico veto posto da Totti all’ex moglie.

Totti si oppone al trasferimento di Ilary a Milano? L’indiscrezione

Nelle scorse settimane si è vociferato della volontà di Ilary Blasi di trasferirsi a Milano con la figlia Isabel. Una possibilità alla quale Totti avrebbe detto no, ponendo il suo secondo veto. L’ex calciatore vorrebbe infatti evitare qualsiasi tipo di scossone o separazione ulteriore nella famiglia, tenendola per quanto possibile ancora unita. Qualora Ilary non rispettasse questo punto, secondo la fonte, Francesco Totti sarebbe pronto ad andare in Tribunale e ad accendere lo scontro con l’ex moglie. A quel punto la separazione consensuale diventerebbe un miraggio. Sulla custodia dei figli, invece, l’ipotesi al momento più accreditata sembrerebbe quella dell’affidamento congiunto nella villa in hanno vissuto fino alla separazione tutti insieme.

