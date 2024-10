Marialuisa Jacobelli nuova “fidanzata” di Francesco Totti? Il clamoroso scoop

Marialuisa Jacobelli è il nome che nelle ultime ore sta spopolando sul web e rimbalzando da un sito all’altro, infiammando il gossip su di lei e sulla sua presunta relazione con Francesco Totti. Il settimanale Gente ha pizzicato l’ex Capitano della Roma e la giornalista sportiva di DAZN in dolce compagnia: una sequenza fotografica mostra infatti i due entrare in un hotel romano e uscire insieme circa un’ora e mezza dopo. Sono i segnali di una presunta liaison in corso, “confermata” anche dalle parole sibilline di lei al magazine: “Due più due fa sempre quattro; se ci sono le foto, è evidente”.

Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli stanno insieme?/ Lei ‘conferma’ lo scoop: “Se ci sono le foto…”

Dichiarazioni che ovviamente infiammano il gossip e puntano nuovamente i riflettori sulla situazione sentimentale del “Pupone”. Parallelamente allo scoop che lo vede coinvolto con la giornalista sportiva, infatti, in molti si domandano che fine abbia fatto Noemi Bocchi, con la quale è uscito allo scoperto da ormai più di due anni in seguito alla chiacchierata e tormentata separazione da Ilary Blasi. In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda, scopriamo insieme chi è Marialuisa Jacobelli, nuova “presunta fidanzata” dell’ex calciatore.

Francesco Totti torna a giocare in Serie A?/ "In 2-3 mesi sarei pronto. Lazio? No, forse mi chiama l'Inter"

Marialuisa Jacobelli, chi è la giornalista sportiva: la carriera televisiva

Marialuisa Jacobelli è originaria di Bergamo, è nata nel 1992 e ha 32 anni: il suo cognome non è così sconosciuto nel panorama sportivo, essendo la figlia del celebre giornalista ed ex direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli. La prima esperienza televisiva della giovane giornalista è arrivata nel 2017, quando è approdata sul piccolo schermo nel programma sportivo Direttacalcio del canale Top Calcio 24. Il grande salto in carriera è però arrivato con il passaggio a DAZN, di cui è diventata una delle conduttrici di punta, mentre al momento lavora a Sport Mediaset.

Francesco Totti e Ilary Blasi, salta accordo di pace?/ "Lui è pronto ma Noemi Bocchi non vuole": rumor bomba!

Ma non solo sport: Marialuisa Jacobelli in passato ha lavorato anche come modella e, nel 2020, ha partecipato a Temptation Island in veste di tentatrice. Inoltre, la giornalista sportiva nel 2022 accusò l’ex fidanzato Francesco Angelini di stalking e minacce: l’uomo alla fine fu arrestato e condannato a 2 anni e 4 mesi.