Dopo la nostalgica suggestione del suo ritorno in campo, Francesco Totti torna al centro dell’attenzione mediatico ma questa volta non per ‘affari’ sportivi. L’ex capitano e dirigente della Roma – come riporta Il Tempo – è stato pizzicato con una presunta nuova fiamma: si tratterebbe della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, figlia di Xavier Jacobelli anche lui giornalista sportivo ed ex direttore di Tuttosport.

Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli stanno insieme? Questo l’interrogativo che circola da alcune ore in rete dopo le anticipazioni del settimanale Gente che nella giornata di domani – 24 ottobre 2024 – nel nuovo numero in edicola includerà proprio le foto esclusive che ritraggono l’ex campione giallorosso in compagnia della presunta nuova fiamma, Marialuisa Jacobelli.

Francesco Totti, dai rumor sulla rottura con Noemi Bocchi allo ‘scoop bomba’ sulla relazione con Marialuisa Jacobelli

Sempre Il Tempo anticipa come il settimanale Gente abbia anche intercettato Marialuisa Jacobelli per avere ulteriori informazioni sull’incontro in Hotel – durato all’incirca un’ora e trenta – con Francesco Totti. “Due più due fa sempre quattro; se ci sono le foto, è evidente”. Queste sarebbero state le parole della giornalista sportiva che, seppur in maniera sibillina, sembra quasi confermare il flirt. Più incisiva la risposta a domanda specifica, scandita da un breve e conciso “Sì”.

Se lo scoop del settimanale Gente dovesse dunque trovare un riscontro da parte dei diretti interessanti, di riflesso avremmo anche la certezza della rottura tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due, legati da circa due anni, avrebbero vissuto secondo alcuni rumor una forte crisi e nelle ultime settimane si era appunto vociferato della possibilità che liaison fosse giunta al capolinea. Possibilità rincarata dalle indiscrezioni del settimanale Gente a proposito della presunta relazione tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli.