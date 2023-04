Ilary Blasi protagonista del nuovo video di Shakira?/ La cantante: “La sua storia…”

Ilary Blasi e la proposta di Shakira

Ilary Blasi e Shakira hanno avuto relazioni importanti con due calciatori famosi come Francesco Totti e Piquè. Per entrambe, però, tutto è finito e stanno andando avanti con le rispettive vite. Mentre Ilary Blasi è concentrata sulla propria carriera e sulla nuova relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, la cantante si sta dedicando alla musica e, in questi giorni, è in Italia per essere la testimonia di un noto marchio di moda. Approfittando della sua presenza in Italia, Radio TRL è riuscita a strapparle un’intervista nel corso della quale Shakira ha parlato anche di Ilary Blasi.

MASSIMO AMBROSINI E LA MOGLIE PAOLA/ "Nostro figlio ha diabete, non potrà guarire"

La cantante, dopo aver scoperto la storia della fine del matrimonio tra Ilary e Francesco Totti, compresa la storia dei Rolex, ha ammesso di aver fatto contattate la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2023 per averla come protagonista del suo prossimo videoclip.

Le parole di Shakira su Ilary Blasi

Per Ilary Blasi, dunque, oltre all’Isola dei Famosi, ci sarà una nuova occasione musicale in un campo diverso dal suo? “Quando sono arrivata adesso mi hanno detto i miei collaboratori che c’è un’artista italiana con una storia simile alla mia, si chiama Ilary. Sì proprio di quello parlo. Mi hanno detto che è stata paragonata ad un Rolex, o una cosa del genere. Ho chiesto di contattarla per il mio prossimo video musicale”, le parole di Shakira.

AMICI 2023, GIANMARCO PETRELLI E MEGAN RIA SI SONO LASCIATI?/ "Siamo innamorati"

“Sarei onorata di averla con me per raccontare una storia di donne e di riscatto. Il brano che accompagnerà la clip non parla di una mia storia, ma tocca diversi temi, di come ci si possa sempre rialzare dopo un momento difficile e parla anche di sorellanza. Per questo ho pensato di chiamare alcune amiche e se vorrà anche Ilary. Siamo due Rolex giusto?”, ha aggiunto la cantante come riporta Biccy.

LEGGI ANCHE:

Piccolo G: "Amici mi ha cambiato"/ "Federica? Spero di dire presto che è vero amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA