Ilary Blasi ricorda Silvio Berlusconi all’Isola 2023/ Lungo applauso in studio: “Non si perdeva una puntata”

L’Isola dei Famosi 2023 omaggia Silvio Berlusconi: lungo applauso in studio

Al via la penultima puntata dell’Isola dei Famosi 2023, una delle più importanti di questa edizione, poiché si tratta della semifinale. Prima di dare il via alle danze, però, Ilary Blasi ha fatto il suo ingresso in studio senza la sigla in sottofondo, ma in religioso silenzio. E l’ha fatto per rivolgere un ultimo commosso saluto a Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset, scomparso pochi giorni fa. “Tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi” si legge sullo sfondo dello studio, con in primo piano la sua immagine.

La conduttrice, a seguire, gli rivolge un affettuoso omaggio: “Prima di iniziare questa puntata, volevo fare un ultimo applauso a Silvio Berlusconi“. A quelli della Blasi si uniscono anche gli applausi dei due opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, e di tutto il pubblico in studio, in piedi per omaggiare l’ex imprenditore e politico. Un omaggio collettivo e caloroso, concluso con le parole della Blasi: “So che lui non si perdeva una puntata e, come ci ha invitato a fare il nostro editore, diamo inizio alla semifinale dell’Isola dei Famosi 2023“.

Semifinale Isola dei Famosi 2023: il look di Ilary Blasi

Anche la famiglia de L’Isola dei Famosi 2023, dunque, si è stretta attorno a Silvio Berlusconi e al suo ricordo. Un omaggio breve ma preziosissimo, in seguito al quale la puntata prende il via con le prime dinamiche di gioco. È la sera della semifinale e, pertanto, i destini dei concorrenti sono appesi ad un filo: chi, oltre a Pamela Camassa, già certa di un posto per la finalissima, si merita di andare avanti nel gioco e puntare alla vittoria nella finale di lunedì sera?

Intanto, sul finire di questa edizione, Ilary Blasi stupisce nuovamente tutti per i suoi ormai iconici outfit, che la confermano ancora una volta regina di stile. Questa sera la bionda conduttrice Mediaset ha optato per un look total black, una strada spesso battuta in questa edizione e che le dà garanzia di eleganza e glamour allo stesso tempo.

