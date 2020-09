Ilary Blasi spiazza Totti: “C’è una donna incinta in casa”/ Video, lui sconvolto ma..

La famiglia Totti si allarga perché “c’è una donna incinta in casa”. È quanto la stessa Ilary Blasi annuncia a suo marito Francesco Totti in un video (che trovate alla fine dell’articolo) che, in pochi minuti, ha fatto il giro del web. La conduttrice capitolina, attraverso le storie del suo profilo Instagram, ha annunciato il lieto evento, partendo col comunicarlo a Francesco. “Lo sai che c’è una donna incinta in casa? Lo sai o no? Fai il vago? Hai capito chi è la donna incinta? Non ti vengono dei dubbi?” stuzzica la Blasi, di fronte al marito che rimane senza parole. Totti è spiazzato, appare anzi abbastanza sconvolto da ciò che sua moglie vuole fargli capire. Così rimane in silenzio fino a quando arriva la fatidica rivelazione: ad essere incinta non è Ilary ma un altro membro della famiglia.

Ilary Blasi, la “donna incinta” non è lei: Isabel svela lo scherzo

A svelare lo scherzo di Ilary Blasi è la piccola Isabel, la più piccola dei figli della coppia, che di fronte alle parole della mamma ha dichiarato: “Donna incinta? Paolaaaaaa!”. A essere in dolce attesa è infatti la gatta che da alcuni mesi è entrata a far parte della famiglia, Donna Paola. Le immagini successive allo scherzo mostrano, infatti, proprio la gatta in dolce attesa e anche la prima ecografia dell’animale. Niente quarto figlio, dunque, per Totti che, pur apparendo abbastanza spiazzato inizialmente dalla notizia, ha spesso ammesso di desiderare un altro figlio. Chissà che la prossima notizia di una gravidanza in casa Totti non sia proprio quella che l’ex calciatore spera di ricevere da tempo…

Cuccioli in arrivo in casa Totti. La Basi scherza e fa paura a Totti: “C’è una donna incinta in casa. Fai il vago?”. Ma l’ecografia rivela una tenera verità. #Totti #ilaryblasi #donnapaola pic.twitter.com/YJosA3lDfM — Caffè fou fou (@CaffeFou) September 15, 2020





