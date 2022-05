Ilary Blasi, svolta “fetish” all’Isola dei famosi/ Si toglie i tacchi e conduce a piedi nudi

Isola dei Famosi: Ilary Blasi, via i tacchi in diretta

Ilary Blasi fa “respirare i piedi” all’Isola dei Famosi 2022. Sul finire della sedicesima puntata, la conduttrice, stanca di portare i tacchi, decide di fare come a casa propria e se li toglie per rifiatare e riposarsi. Un gesto che non è passato inosservato al pubblico in studio e agli spettatori a casa, che ormai hanno eletto Ilary “regina” del venerdì sera televisivo. E’ successo tutto durante il collegamento con Carmen Di Pietro, quando ad un certo punto la Blasi si è seduta sullo sgabello ed è rimasta a piedi nudi per qualche secondo, evidentemente stufa di indossare le scarpe.

Ilary Blasi conduce l’Isola a piedi nudi e il web la elegge ‘regina’ del venerdì sera

Dopodiché la mitica Ilary ha ripreso la conduzione del programma e solo alla fine, ai titoli di coda, si è liberata del peso delle sue scarpe, abbandonandole definitivamente e lasciando lo studio scalza. Con grande nonchalance la conduttrice si è messa comoda, portando in porto la puntata con ironia e savoir faire. Sul web, così, la simpatica scenetta è finita sulla bocca di tutti.

