Giampaolo Morelli torna al cinema con L’amore e altre seghe mentali

Dal prossimo 17 ottobre 2024 debutta nelle sale cinematografiche L’amore e altre seghe mentali, il nuovo film di Giampaolo Morelli di cui è non solo attore ma anche regista. La pellicola affronta il tema dell’amore che, mai come al giorno d’oggi, è filtrato dall’utilizzo della tecnologia, in un mondo virtuale che ci vede sempre più isolati, così come i nostri sentimenti e le nostre relazioni. In un’intervista rilasciata a Fanpage, Morelli si sofferma proprio su questo aspetto.

“La tecnologia farà sempre più parte della nostra vita – commenta – L’intelligenza artificiale va avanti ad una velocità spaventosa, già esistono visori che permettono di fare sesso in maniera virtuale, nel film mi sono semplicemente portato avanti su alcuni aspetti“. Il protagonista si rifugia nella realtà virtuale e, solo attraverso essa, dà sfogo ai suoi sentimenti: “Non sono uno di quelli che teme il progresso o che dice che si stava meglio prima, apprezzo tutti i comfort di adesso. È vero, però, che la tecnologia porta con sé anche l’isolamento“.

Ilary Blasi nel cast del film: “La ringrazio per essersi fidata di me“

Tra le grandi novità nel cast de L’amore e altre seghe mentali spicca anche la presenza di Ilary Blasi, al debutto al cinema come attrice. “È una showgirl di cui si è parlato tanto e nel metaverso, in cui tu puoi scegliere di fare sesso con chi vuoi, c’è anche una sezione “personaggi vip”. Vuoi vedere che non c’è qualcuno che penserebbe a lei?“, commenta Giampaolo Morelli, snocciolando qualche informazione sulla pellicola.

A seguire, ha spiegato per quale motivo abbia deciso di puntare sulla conduttrice: “Credo che l’autoironia sia la forza più grande di Ilary Blasi che è anche una grande professionista. Io la ringrazio per essersi fidata di me, si è messa tanto in gioco e non è scontato“. Insieme, inoltre, avevano anche condotto un’edizione de Le Iene: “A Le Iene era la padrona di casa ma non mi ha mai fatto sentire un ospite. Con me è stata molto generosa, cordiale e genuina. Quando le ho proposto il film ha accettato senza titubanze e quindi mi sono sentito in dovere di proteggerla“.

