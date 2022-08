Ilary Blasi toglie la fede al dito/ Addio definitivo a Francesco Totti: la svolta

Ilary Blasi senza la fede al dito: addio definitivo a Totti

Continuano le vacanze di Ilary Blasi. Dopo il viaggio in Tanzania con i figli, qualche giorno a Sabaudia e la permanenza in montagna, Ilary è partita alla volta delle Marche con la sorella Melory e il marito e la figlia di lei per trascorrere un po’ di tempo dalla nonna materna. E così come fatto finora, la Blasi continua ad infiammare l’estate con selfie sensuali e immagini che raccontano la sua estate. In una di queste (che vedete in cima all’articolo) i follower hanno però notato un dettaglio importante: la mancanza della fede al dito.

Ilary Blasi dà dunque la svolta definitiva alla sua vita, togliendo l’ultimo simbolo del suo lungo amore con Francesco Totti: l’anello nuziale. La conduttrice si annuncia dunque come ‘ufficialmente single’ e si prepara ad una fase del tutto nuova della sua vita.

Ilary Blasi: ecco quale sarebbe la sua ‘strategia’

Intanto c’è chi parla di ‘strategia’ di Ilary Blasi. Il Corriere della Sera parla di un vero e proprio piano della conduttrice che sarebbe “comportarsi come se nulla fosse successo e niente dovesse ancora accadere.” La fonte continua “E come se la sua (presunta) storia con Cristiano Iovino […] non fosse ormai uscita dall’ombra del mistero. – spiegando che Probabilmente questo continuo reportage della conduttrice dell’Isola dei Famosi, […] pare rientrare in una precisa strategia, forse studiata a tavolino”

Una strategia, quella della Blasi, che anticiperebbe una mossa in arrivo solo nei prossimi mesi, ovvero “la prima intervista pubblica, già concordata con la cara amica Silvia Toffanin, davanti alle benevole telecamere di Verissimo.”

