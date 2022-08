Ilary e Totti, nuovo incontro a Sabaudia/ Alessi: “Lei sta tornando per Isabel, poi toccherà agli avvocati”

Ilary e Totti, presto un nuovo incontro a Sabaudia: parla Roberto Alessi

Si torna a parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti nel salotto di Estate in Diretta nella puntata del 17 agosto. In studio c’è Roberto Alessi, direttore di Novella2000 nonché informatissimo sui fatti, pronto a regalare aggiornamenti sulla ex coppia che d’altronde non mancano. Proprio nelle ultime ore la conduttrice ha postato su Instagram un nuovo scatto che la vede in gran forma e con il quale annuncia di essere in procinto di tornare a Roma. Novità che Alessi conferma, aggiungendo che la Blasi sarà presto a Sabaudia.

Francesco Totti, video contro Ilary Blasi?/ "Fake news costruita ad arte": la verità

“Totti è ancora a Sabaudia, Ilary è nelle Marche ma arriverà presto lì per prendere la bambina più piccola (Isabel, ndr)”, ha fatto sapere il direttore. Dunque Ilary e Totti stanno per avere un nuovo incontro che sicuramente attirerà gli obiettivi dei paparazzi.

Ilary e Totti, presto al lavoro gli avvocati dell’ex coppia

Ma cosa accadrà dopo questa calda estate? È ancora Roberto Alessi a svelare che, finiti questi mesi di vacanza, per Ilary e Totti avrà ufficialmente inizio il dialogo con gli avvocati. “Tra breve ci saranno gli avvocati che scenderanno in campo. Guerra tra i due? Spero che ci sia un accordo”, ammette il direttore di Novella2000 che, d’altronde, ricorda che uno dei due avvocati, Simeone, è lo stesso che è riuscito a far trovare una conclusione pacifica a Raoul Bova con l’ex moglie Chiara dopo un momento particolarmente difficile. Cosa che, dunque, fa ben sperare anche per Totti e Ilary anche perché “ci sono di mezzo dei bambini”, conclude Alessi.

Noemi Bocchi è davvero incinta di Totti?/ Signorini svela tutto: "Lei in clinica per…"

LEGGI ANCHE:

Francesco Totti e Noemi Bocchi, vacanze separate/ Vicini ma senza potersi vedere

© RIPRODUZIONE RISERVATA