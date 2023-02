Ilenia Pastorelli, Boomerissima/ Dal GF ai film con Verdone: “Attratta da chi…”

Ilenia Pastorelli, dal Grande Fratello al cinema, questa sera protagonista a Boomerissima

C’è anche Ilenia Pastorelli tra i protagonisti dell’ultima puntata di Boomerissima, il programma tv in onda su Raidue e condotto dalla mitica Alessia Marcuzzi. L’attrice ed ex gieffina prende parte allo show di Raidue, con il consueto entusiasmo che mette in ogni sfida professionale. Per chi fosse poco informato del suo percorso nel mondo dello spettacolo ricordiamo, che recentemente è stata nel cast del film Occhiali neri di Dario Argento, ma anche concorrente del Grande Fratello in passato, per poi ricoprire il ruolo di ospite e concorrente ne I Soliti Ignoti da Amadeus.

Dunque, Ilenia Pastorelli ha avviato il suo percorso televisivo esattamene dodici anni fa, quando entrò per la prima volta nella casa più spiata di Italia a Cinecittà. Nella sua avventura gieffina arrivò addirittura in semifinale, mettendosi in mostra per la sua simpatia ed il suo essere solare. In seguito la grande occasione nel film Lo chiamavano Jeeg Robot, con cui è riuscita persino a vincere il David di Donatello.

Così inizia la grande scalata della ragazza nel mondo dello spettacolo, che continua come protagonista nel videoclip di Biagio Antonacci insieme a Raoul Bova. Ecco quindi Stracult, su Rai2, mentre nel 2018 Carlo Verdone la ingaggia per il film Benedetta follia, dove regala un’interpretazione frizzante e godibile. Per quanto concerne la sua vita privata e sentimentale, Ilenia Pastorelli sarebbe single da un paio di anni. “Siamo sempre io e il mio gatto”, ha dichiarato tempo fa con la sua solita ironia. “Mi attrae chi è chiuso, chi non è fanatico e un po’ nerd, chi non dà importanza a come si veste, chi non è egoriferito, chi non va dall’estetista a togliersi le sopracciglia, che tra l’altro fa un dolore cane”, le sue parole a proposito del suo privato.

