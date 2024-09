Dal GF ai film con Verdone e Mainetti, ora al fianco di Amadeus: chi è Ilenia Pastorelli

Si accende il gossip sulla co-conduttrice di Suzuki Music Party, Ilenia Pastorelli. L’attrice romana è single o fidanzata? La trentottenne, che si fece conoscere al Grande Fratello e che ebbe una storia con il rugbista Rudolf Mernone, sta compiendo grandi passi in avanti in carriera e questa sera infatti è la co-conduttrice ufficiale del concerto ideato da Amadeus. Per quanto riguarda il cinema, oltre a recitare con Carlo Verdone, la Pastorelli ha lavorato con Gabriele Mainetti per il quale ha recitato nel film Lo chiamavano Jeeg Robot e vinto il David di Donatello come migliore attrice protagonista.

“Quando sono uscita dal Grande Fratello ricordo che quelli che stavano con me nella casa si sentivano arrivati. Io invece mi sono sentita al contrario. Ea cambiato il mio mondo e pensavo di dover ricominciare. Pensavo di non essere in grado per fare dei provini…”, ha ammesso in una intervista di qualche tempo fa.

Dopo la fine della sua storia d’amore con l’ex Rudolf Mernone non è chiaro se sia arrivato un nuovo fidanzato nella vita di Ilenia Pastorelli e lei, dal canto suo, fa di tutto per alimentare il mistero. “Sono attratta da chi è chiuso, chi non è fanatico e un po’ nerd, chi non dà importanza a come si veste”, ha detto con un velo di ironia.

Per quanto riguarda la carriera, massima riconoscenza a Carlo Verdone che l’ha lanciata con grande fiducia e nessun limite sul futuro: “Verdone ha sempre creduto molto in me. Scene di nudo? Non è che sia proprio entusiasta all’idea ma se arriva il bonifico, va bene”, ha confidato in un passaggio a Belve. Ora, il presente è al fianco di Amadeus alla conduzione di Suzuki Music Party, dove è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico e dai fan.

