Ilenia Pastorelli: “Un tizio ricoperto di carta stagnola voleva fidanzarsi con me”/ “Diceva che gli alieni…”

L’ultima ospite di Francesca Fagnani a Belve – per la puntata di questa sera, martedì 16 aprile – è stata Ilenia Pastorelli. Attrice ‘prodigio’, capace di vincere il David Di Donatello come miglior attrice protagonista alla sua prima opportunità cinematografica. Dai mentori sul set agli albori al Grande Fratello, di questo e tanto altro ha parlato la giovane attrice, il tutto impreziosito da una spiccata ironia.

Verve e umorismo da vendere, questo emerge dall’intervista di Ilenia Pastorelli a Belve; aspetti che strappano più di qualche sorriso al pubblico della trasmissione di Francesca Fagnani soprattutto nel merito di un aneddoto piuttosto singolare. L’attrice ha infatti aperto il tema degli amori, partendo però dai tentativi di approccio di uno sconosciuto che pensò bene di presentarsi sotto casa sua totalmente ricoperto di carta stagnola.

Ilenia Pastorelli e la ‘sfortuna’ in amore: “Ho avuto a che fare con persone problematiche…”

“Avevo questo tizio sotto casa con la carta stagnola e con l’antenna e sosteneva che ci dovevamo fidanzare perché lo volevano gli alieni. I carabinieri dicevano che non potevano fare nulla perché non c’era una ‘fragranza’ di reato… è durata circa un anno”. Francesca Fagnani ha posto l’accento sulla parola ‘fragranza’; piccola gaffe di Ilenia Pastorelli che l’ha utilizzata al posto del termine più corretto: “flagranza”.

Entrando poi nel merito dei suoi amori non proprio fortunati, Ilenia Pastorelli ha proseguito in linea con il resto dell’intervista, affidandosi dunque a del sano umorismo. “Io non ho mai avuto niente di bello da raccontare, un mio ex dormiva con una maglietta bianca in faccia e la televisione accesa per due anni. Ho avuto a che fare con persone problematiche…Da quanto tempo non sono fidanzata? 2 anni”.

