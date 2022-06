Ilenia Petracalvina: “A Lourdes incontrai Maria”/ “Lì ci fu la mia conversione”

Ilenia Petracalvina è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Finalmente Domenica”, trasmissione di Tv 2000 andata in onda domenica 5 giugno 2022 e condotta da Lucia Ascione. La giornalista, inviata de “La Vita in Diretta”, si è raccontata a tutto tondo, descrivendo principalmente il suo mestiere e il suo rapporto con la Fede, divenuto inossidabile a partire da un momento preciso della sua esistenza: “Ero a Lourdes, nel 2008. Accompagnai una mia amica per curiosità – ha rivelato la cronista –. Lì c’è stato l’incontro che è diventato conversione, che è diventato presenza di Maria nella mia vita. Mi ricordo quel momento come fosse adesso: eravamo nella grotta, pioveva ed era stranamente tutto abbastanza vuoto. Dovevamo partire, erano le 6 del mattino e io ho sentito Maria profondamente dentro di me”.

A quel punto, ha aggiunto Ilenia Petracalvina, “ho capito che la mia anima era stata illuminata da una presenza che c’era sempre stata e ho compreso che avremmo dovuto fare insieme tutto il resto e che da sola non avrei potuto fare più niente. Da allora, Lourdes è la mia beauty farm dell’anima: ogni anno mi reco lì per coccolarmi, per pregare. Quel luogo nutre la mia anima”.

ILENIA PETRACALVINA: “NELL’INFORMAZIONE NON BISOGNA ESSERE AVVOLTOI”

Nel prosieguo di “Finalmente Domenica”, Ilenia Petracalvina ha sottolineato che la Fede accompagna la sua dimensione lavorativa e che “il rispetto si traduce nel capire chi si ha davanti. Se arrivi di fronte a una mamma che ha perso una figlia, non puoi non comprendere il suo dolore immenso. Devi avere l’attenzione di rispettare quella donna. Ma ogni pagina di cronaca è fatta di uomini, di donne: se vuoi comprendere, devi entrare dentro quella vita e serve tutto il rispetto che si ha quando si entra a casa di qualcuno”.

Per essere un buon cronista, ha concluso Ilenia Petracalvina, “non bisogna essere avvoltoi: occorre fare capire che si è lì solo per mettersi a disposizione della vita degli altri. Se si provano a invertire i parametri più comuni della comunicazione e dell’informazione, si può diventare portavoce di un messaggio d’aiuto”.











