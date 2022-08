Ilicic al Bologna?/ Calciomercato: accordo raggiunto, ora manca l’intesa tra i club

Calciomercato news, intesa raggiunta per vedere Josip Ilicic al Bologna

In questa sessione estiva di calciomercato si sta concretizzando il passaggio di Josip Ilicic al Bologna. Il fantasista sloveno ha vissuto diversi problemi a livello psico-fisico nel corso della passata stagione compromettendone l’impiego in campo da parte dell’Atalanta visto che il tecnico Gian Piero Gasperini ha dovuto farne a meno in più di un’occasione. Preoccupati dal recupero dell’ex Palermo, i bergamaschi hanno deciso di escludere il giocatore dalla lista per la Serie A.

Finito ai margini del progetto nerazzurro, Ilcic viene accostato da ormai diverse settimane al Bologna di mister Sinisa Mihajlovic, società che sarebbe ancora disposta a puntare su di lui. Secondo quanto rivelato sull’edizione odierna de La Repubblica, lo stesso Ilicic avrebbe accettato la corte dei rossoblu e sarebbe pronto a trasferirsi in Emilia Romagna per proseguire la sua carriera nel calcio italiano.

Calciomercato news, l’Atalanta deve dare l’ok per Ilicic al Bologna

Le chances di vedere Josip Ilicic al Bologna in questa fase del calciomercato estivo sono quindi molto buone anche se resta da trovare l’intesa con l’Atalanta. Sotto contratto con la Dea per un altro anno, e quindi fino al giugno del 2023, Ilicic guadagna a Bergamo circa 1,8 milioni di euro e questa somma potrebbe non essergli garantita dai Felsinei. In nerazzurro Ilicic dal 2017 a oggi ha collezionato 60 reti e fornito 44 assist vincenti in 173 presenze tra campionato e coppe varie.

