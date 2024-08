DIRETTA BOLOGNA EMPOLI: TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i testa a testa relativi alla diretta di Bologna Empoli? Innanzitutto che si tratta di un match abbastanza giocato per il campionato, essendo che le due squadre si sono affrontate esclusivamente in Serie A fino a registrare la bellezza di 33 precedenti. Su chi pendono questi ultimi? La storia vede prevalere per venti volte i rossoblu, mentre sono sei i pareggi e sette le vittorie toscane. Dato davvero curioso è che il Bologna ha diviso equamente le vittorie in casa e in trasferta: 10 vittorie al Dall’Ara e 10 ad Empoli, mentre i toscani invece quando vincono contro la squadra di Italiano lo fanno spesso e volentieri tra le mura domestiche, sono infatti di più i pareggi a Bologna rispetto alle vittorie (soltanto due).

Nella scorsa stagione alla guida di Thiago Motta il Bologna non ha mai perso contro i toscani: 1-0 fuori casa con la rete di Orsolini mentre al Dall’Ara un secco 3-0, c’è però da dire che la scorsa stagione dei toscani è stata falcidiata da una pessima gestione sportiva dell’ambiente. L’ultima vittoria dell’Empoli risale a maggio del 2023 in cui gli azzurri vinsero per 3-1 grazie ad una prestazione mostre di Caputo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BOLOGNA EMPOLI, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Bologna Empoli, come tutta la terza giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa su DAZN a partire dalle 18.30 di sabato 31 agosto. Quello che vi offriamo noi è una diretta testuale con aggiornamenti costanti sull’andamento e le azioni principali della partita che potrete seguire ovunque voi siate.

EMILIANI ALLA RICERCA DEI PRIMI TRE PUNTI

Torna in campo la Serie A e lo fa con la terza giornata che vedrà un sabato ricco di calcio ed aperto dall’interessante diretta Bologna Empoli che metterà di fronte due allenatori capaci di far divertire i tifosi. Alle 18.30 di sabato 31 agosto, Bologna ed Empoli scenderanno in campo in quella che è una sfida subito molto importante per la classifica e che, dopo i 90 minuti, lascerà spazio alla sosta per le nazionali.

La partenza non è stata delle migliori per il Bologna di Vincenzo Italiano che ha mostrato un ottimo gioco senza raccoglierne i frutti e trovando solo un punto in due partite contro Udinese e Napoli. La sconfitta per 3 a 0 al Maradona contro il Napoli ha mostrato una squadra poco incisiva in fase offensiva e ancora con qualche difficoltà tattica da limare con il tempo. Ha sorpreso, invece, il debutto dell’Empoli che si presenta al Dall’Ara da imbattuto con quattro punti nelle prime due e una vittoria sorprendente all’Olimpico contro la Roma. Con il Bologna sarà la prova del nove di una squadra che sembra aver ben compreso le richieste di D’Aversa e potrebbe divertire i suoi tifosi durante questa stagione.

BOLOGNA EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per arricchire la diretta Bologna Empoli, andiamo a cercare di capire quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori in vista di questa partita. Vincenzo Italiano potrebbe decidere di cambiare qualcosa e modificare gli interpreti del suo 4-2-3-1 partendo da una difesa che non dovrebbe avere Erlic a disposizione per via dell’infortunio riportato contro il Napoli. Al suo posto è pronta la coppia Lucumì Beukema che completerà una difesa che potrebbe vedere Miranda tra i protagonisti. Fabbian dovrebbe tornare sulla trequarti al posto di Aebischer mentre Ndoye non sarà disponibile e al suo posto ci sarà spazio per Karlsson.

Piovono conferme in casa dei toscani con D’Aversa che deve risolvere due ballottaggi per affrontare il Bologna. Sebastiano Esposito cerca la titolarità contro un poco convincente Solbakken mentre Maleh potrebbe perdere il posto a favore di Haas. Da valutare la situazione di Walukiewicz che è coinvolto in una trattativa di calciomercato contro il Torino e potrebbe non trovare spazio in via precauzionale.

BOLOGNA EMPOLI, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Bologna Empoli seguendo le proposte di Sisal per questo match della terza giornata. I rossoblù sono visti come favoriti in questa partita ed una loro vittoria è quotata a 1,62 contro il 2 in favore dell’Empoli che sale fino a 6,00 e il pareggio X fino a 3,60.