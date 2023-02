iLjard Shaba, chi è la violoncellista professionista?/ Repertorio di musica classica, jazz, latina e pop

ILJARD SHABA, OGGI DUETTO CON ANNA OXA

La cantante barese Anna Oxa si esibirà cantando uno dei suoi brani più cult e emblematici: “Un’emozione da poco” insieme a iLjard Shaba nella serata dei duetti al Festival di Sanremo 2023. “Un’emozione da poco” è un brano particolarmente azzeccato per questa performance, scopriamo subito quali sono i suoi punti di forza. Lo struggente testo scritto da Ivano Fossati e le note composte da Guido Guglielminetti, nonché l’impeccabile performance di una Anna Oxa ancora sedicenne, permisero a questo brano di classificarsi in seconda posizione al Festival di Sanremo nel 1978, anno in cui Anna si affaccia per la prima volta sul panorama musicale italiano.

Per Anna Oxa e iLjard Shaba si tratta della prima collaborazione, tuttavia, visto il talento dell’una e dell’altro, non potrà che rivelarsi un gran successone. Noi non vediamo l’ora della serata cover di stasera, venerdì 10 febbraio, e voi?

CHI È ILJARD SHABA: UN VIOLONCELLISTA PROFESSIONISTA DI GRANDE SPESSORE

Ma chi è iLjard Shaba? Non si tratta di un cantante, bensì di un violoncellista professionista, il quale accompagnerà la performance di Anna Oxa sul palco dell’Ariston. iLjard Shaba ha studiato sedici anni di perfezionamento per violoncello e ha anche un passato da dj. Possiamo quindi dire che la commistione tra classico e pop è un po’ il suo pane quotidiano.

Esperto di musica, nel suo repertorio troviamo soprattutto i generi: classica, jazz, latina e pop. Anna Oxa non potrà che cantare al meglio con un accompagnatore di questo calibro, e sicuramente sarà un grande onore per iLjard Shaba accompagnarla sul palco dell’Ariston. iLjard Shaba non è un personaggio poi così famoso, e non ci sono molte notizie sul suo conto. Quello che sappiamo è la sua formazione musicale di tipo classico ma che spazia poi in altri generi. Infatti questo violoncellista ha anche un passato da dj.

