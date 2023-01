Sanremo 2023, Anna Oxa choc: “Rifiuta il duetto”/ Esplode il gossip sulla cover

Sanremo 2023, Anna Oxa é il primo caso cover: la cantante rifiuta il duetto vocale?

Anna Oxa diventa un curioso caso di Sanremo 2023, nell’attesa per il via al Festival della Canzone e per una scelta inaspettata che avrebbe maturato sulla serata sanremese delle cover. Così come anticipato da The Pipol TV via Instagram, della attesa gara dei Big di Sanremo 2023 -circa la gara cover che chiama i concorrenti sanremesi alla e in duetto di una canzone originale. Come da regolamento del Festival, la serata cover chiama ciascuno tra i 28 Big ad una collaborazione in duo con un ospite, per una cover sulle note di un brano che sia pubblicato negli anni a cavallo tra le decadi ’60, ’70, ’80, ’90, ‘2000. E, stando all’indiscrezione social e inaspettata del momento, Anna Oxa avrebbe rifiutato l’idea di un duetto vocale. In alternativa, per non venire meno al regolamento di Sanremo 2023, la camaleontica cantante e popstar della musica made in Italy, famosa interprete di canzoni cult come Donna con te, avrebbe optato per una collaborazione in duetto con un esperto musicista.

La scelta cover di Anna Oxa fa discutere: il caso di Sanremo 2023

“Anna Oxa, in gara a Sanremo 2023, non vuole duettare con nessuno!- fa sapere la fonte social dello spoiler più discusso del momento-. Nelle serata delle cover, infatti, la cantante dalla voce ‘angelica’, ha scelto di esibirsi da sola e di non farsi accompagnare dalla voce di nessun cantante italiano”. La fonte della voce concernente l’attesa serata cover di Sanremo 2023, poi, fa sapere della già discussa concorrente Big: “La sua scelta però, per non violare il regolamento del Festival, è stata quella di “duettare” con un violoncellista allargando, quindi, l’orchestra presente all’Ariston”.

Insomma, a quanto pare Anna Oxa si rifiuterebbe di collaborare con un collega cantante che sia più o meno popolare. Per la serie, “al diavolo, il gioco di squadra!”. Una vociferata scelta da prendersi con le dovute pinze, in quanto non confermata né smentita dalla artista diretta interessata, quando ormai manca sempre meno alla serata cover datata 10 febbraio 2023 del Festival. Nel frattempo, l’opinione dei telespettatori del Festival attivi online, si divide sui social. C’é chi appoggia la vociferata scelta, ritenendo Anna Oxa una vera diva e lead-voice della Canzone italiana, e chi invece taccia l’artista di smania di protagonismo per il rumor sul rifiuto al duetto vocale. “Qua ognuno si fa le sue regole…le manie di protagonismo non mi sono mai piaciute”, si legge tra i commenti social più aggreganti su Instagram, e ancora: “Ma lei pensa di essere interessante comportandosi così? Stia serena che il Festival lo seguiamo per Grignani, Modà, Maneskin, Ultimo… Mengoni… Tananai e perché no, i Cugini di campagna…quando lei canterà cambio canale”.

La kermesse musicale di Sanremo 2023 va in onda in chiaro tv dal 7 all’11 febbraio 2023 su RaiUno e in streaming online su Raiplay. E nell’attesa, il Big più atteso, LDA, rompe il silenzio sulla sua partecipazione alla gara sanremese anticipando il duetto-cover in coppia con Alex Britti…











