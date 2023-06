Ilona Staller fa arrestare il figlio Ludwig Koons/ L’accusa di minacce con un taser

Ilona Staller, arrestato il figlio Ludwig Koons: l’accusa

Ilona Staller, conosciuta anche con il nome di Cicciolina, ha fatto arrestare il figlio con l’accusa di averla minacciata con un taser. Come riporta Adnkronos l’arresto del figlio dell’ex attrice porno, Ludwig Koons, è stato convalidato ed è stato disposto per lui il divieto di dimora nel comune di Roma. È questa la misura decisa dal tribunale di Roma al termine dell’udienza per direttissima che si è svolta ieri a piazzale Clodio.

Koons, 30 anni, nato dalla relazione intrecciata da Ilona Staller con Jeff Koons tra il 1991 e il 1994, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma La Storta in seguito ad una denuncia arrivata dalla madre. La Staller, infatti, avrebbe denunciato tentativi di richiesta di soldi da parte del figlio, che l’avrebbe anche minacciata con un taser. I militari sono arrivati a casa dell’uomo, accusato di detenzione di arma illegale, e lo hanno trovato in un bar nei pressi dell’abitazione e, proprio durante la perquisizione, hanno rinvenuto il taser.

Ilona Staller e Ludwig Koons, la dolorosa storia del rapimento

Ludwig Koons si è però così difeso nel corso dell’udienza: “È vero che abbiamo battibecchi con mia madre ma non l’ho mai minacciata. Il taser è un regalo di un mio amico, non sapevo fosse illegale“. Il giudice, come riporta sempre Adnkronos, ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di dimora a Roma.

Le vicende familiari che hanno coinvolto Ilona Staller quando Ludwig era ancora un bambino sono piuttosto complesse. Nato nel 1992 dalla relazione tra l’attrice e l’artista statunitense Jeff Koons, Ludwig soffrì per la separazione dei genitori e per la successiva contesa per il suo affidamento. Aveva solo 13 mesi quando, nel 1993, al culmine della vicenda, la Staller lo rapì dopo che era stato in precedenza portato in America dal padre. “È una storia dolorosa che ha veramente segnato la nostra vita, la mia e di mio figlio. Mi sentivo morire. Una volta ero su un aereo e pensavo che se fossi caduta in mare non avrei sentito dolore, tanto era forte il dolore che provavo. Ludwig è un ragazzo forte ma ha sofferto come ho sofferto anche io. Aveva solo 13 mesi“, aveva raccontato la Staller quando era naufraga all’Isola dei Famosi.

