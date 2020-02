Ilona Staller, Cicciolina contro Di Maio/ “Taglio vitalizi? Prendo quanto i neri…”

Ilona Staller torna a parlare di vitalizi e si scaglia contro Luigi Di Maio. L’attacco di Cicciolina nei confronti dell’ex capo politico del Movimento 5 Stelle è a tratti anche molto violento. «Se in campagna elettorale avessi promesso a tutti il reddito di cittadinanza, oggi sarei stra-ministro, anzi, starei a Strasburgo», afferma parlando ai giornalisti alla Camera. L’ex parlamentare, riferendosi a Di Maio, lo chiama «mister genio» e spiega il motivo: «Da 3.100 lordi che prendevo mi ha messo mille euro al mese. Nel frattempo potevo anche morire di fame se non mi davo da fare». Quello di Ilona Staller si trasforma così in un duro sfogo: «Con un governo così mi sa che me ne vado dall’Italia». Ma non è finita qui: Cicciolina attacca infatti tutta la classe politica. «Non c’è nessun partito che mi rappresenta in questo momento. Io sono una democratica, simpatica. Sono di sinistra, lo sono sempre stata. Non ho mai amato il fascismo». E adorava Marco Pannella.

ILONA STALLER, CICCIOLINA CONTRO DI MAIO “PRENDO QUANTO I NERI…”

Ilona Staller, in arte Cicciolina, si definisce quindi una persona schietta e libera mentalmente. «Sono per il popolo italiano». L’ex deputata del Partito Radicale torna poi all’attacco di Luigi Di Maio: «I miei 20mila euro all’anno in cosa hanno turbato Di Maio?». I giornalisti presenti gli chiedono poi se riesca a vivere con quei soldi, cioè con i mille euro al mese che percepisce attualmente: «No, non ci riesco… Prendo quanto danno a quelli che vengono dall’estero, i neri neri neri, e sono bianca bianca bianca…». Nel mirino finisce anche il leader della Lega, perché appunto l’ex pornostar ce l’ha un po’ con tutti: «Cari Di Maio e Salvini: incominciate a dimezzare i vostri c… di stipendi, e vedrete che la gente sarà più contenta». Ma Ilona Staller parla anche della sua scarsa presenza televisiva: «Sono un personaggio scomodo, per questo non mi vedete in Rai o nei reality. Me lo ha detto anche Amadeus». Da Costanzo gli chiese perché non poteva andare in trasmissione: «Mi ha risposto: “Si sa, sei scomoda”. Eppure la Staller va bene per pagare le tasse in Italia».

