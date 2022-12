Ilona Staller “Cicciolina”/ Malgioglio l’intervista seduto sul water: “si è anche spogliata e…”

Ilona Staller Cicciolina, intervista “piccante” da Cristiano Malgioglio. Lui: “Intervistata mentre ero seduto sul water”

C’è anche Ilona Staller tra le protagoniste di Mi Casa es Tu Casa, il nuovo programma di Cristiano Malgioglio in onda sulla Rai. Il legame tra la famosa attrice hard e il cantante siciliano è più che mai cordiale e stuzzicante, infatti l’ex gieffino si è detto molto divertito dal personaggio di Ilona, che appunto ha avuto modo di intervistare nel corso del suo programma. “Con Ilona è stato bello: sembrava uscita da un orologio svizzero. Hanno messo una vasca da bagno in cucina; lei si è spogliata, la intervisto seduto sul water”, ha rivelato il conduttore. “Con lei non c’è nessuna volgarità, però: Hanno pensato a qualcosa di originale, quello che volevo io”.

In tv, recentemente, Ilona è stata tra le protagoniste de L’Isola dei Famosi 2022. Anche in Honduras, la showgirl, è riuscita a far parlare di sé, con quel messaggio provocatorio per Vladimir Putin a cui proponeva una notte di passione in cambio della pace in Ucraina. Adesso Cicciolina torna in Rai per una chiacchierata a tutto tondo con l’amico Malgioglio, tra retroscena, curiosità e prospettive future. Un’intervista che si preannuncia scottante, ma soprattutto molto divertente.

Quando si era fatta intervistare Francesca Fagnani e Giorgio Lauro ad Un giorno da pecora su Radio 1, l’ex naufraga, aveva spiegato di essere stata una spia per l’Ungheria, in passato. Un’esperienza molto breve ma “un pochettino pericolosa”.”Lavoravo in un hotel, facevo la cameriera. Ai tempi dovevo capire se le persone che venivano dall’estero venivano come turisti o no. Dovevo capire perché venivano in Ungheria”, le parole di Ilona Staller.

“Non dovevo fare altro che sapere dai clienti cosa erano venuti a fare in Ungheria – ha continuato – una volta mi stavano seguendo, ero uscita da una macchina. Era facile capire che mi volevano investire. Da quel momento ho capito che con quel mestiere avrei dovuto smettere”. Insomma sono davvero tanti gli episodi curiosi che riguardano il vissuto di Ilona Staller. Chissà cos’altro rivelerà questa sera, mercoledì 21 dicembre, dal suo amico Malgioglio nell’apparizione a Mi Casa es Tu Casa. Di certo non ci annoieremo.











