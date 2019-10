Ilona Staller, Cicciolina/ “Mio figlio Ludwig? Pensavo che sarei svenuta” (Live non è la d’Urso)

Ilona Staller, Cicciolina: convinta dell’innocenza del figlio Ludwig Koons

Ilona Staller, in arte Cicciolina, torna questa sera a Live non è la d’Urso per il caso che vede attualmente involto suo figlio, Ludwig Koons. Secondo quanto riporta Il Messaggero, nell’appartamento di proprietà dell’ex porno diva, dove attualmente vive il 27enne, sarebbero stati ritrovati 1 grammo di eroina e un bilancino di precisione. Koons si sarebbe dichiarato totalmente estraneo alla vicenda, spiegando alla polizia di non avere alcun legame con la droga ritrovata a casa sua. Nell’appartamento, secondo quanto confermato da Koons, vivevano infatti altri tre affittuari, originari del Gambia, nella cui camera sono stati rinvenuti due chili di marijuana e 4 mila euro in contanti. Il figlio di Cicciolina è stato denunciato a piede libero, ma l’attrice, intervistata in esclusiva dal giornale ungherese Ripost, si dice certa della sua innocenza.

Cicciolina: “Pensavo che sarei svenuta”

È proprio Cicciolina a ripercorrere quanto accaduto giovedì scorso a suo figlio, intercettato dalle forze dell’ordine in un bar e poi seguito fino a casa. “Sebbene non avessero alcun mandato di perquisizione, si sono diretti a casa mia. Pensavo che sarei svenuta”, ha detto Ilona Staller a Ripost. Qui le forze dell’ordine avrebbero sorpreso tre uomini africani che riposavano nella loro camera, tre affittuari ai quali l’ex porno diva oggi addossa tutte le colpe di quanto accaduto: “Mio figlio attribuisce grande importanza all’aiutare i suoi simili. Ha incontrato un ragazzo africano in un bar e ha deciso di ospitarlo per un po’. Ha fatto un errore – ha ammesso Ilona Staller – ma ovviamente non sapeva che il ragazzo nascondeva droghe e che aveva dei compagni”. Dopo il blitz, si legge su il Messaggero, gli affittuari sarebbero stati arrestati e poi rilasciati in attesa del processo.

Ilona Staller: “Ho detto alla Polizia che…”

Secondo quanto afferma Cicciolina a Ripost, la perquisizione nella sua casa romana, in uso a suo figlio Ludwig Koons, avrebbe avuto effetti devastanti: “La polizia ha completamente chiuso l’appartamento – svela l’ex porno diva – ha distrutto tutto”. Giunta sul posto poiché allertata da quello che stava accadendo, Ilona Staller avrebbe provato a difendere suo figlio: “Ho detto ai poliziotti che mio figlio non era Al Capone, ma hanno riso di me”. A difendere la posizione del 27enne è l’avvocato Luca di Carlo, il quale si dice convinto che il procedimento si concluderà in maniera favorevole per il suo assistito: “Sono certo che Ludwig sia innocente, le accuse contro di lui sono tutte false – ha spiegato il legale a Ripost – Non sapeva davvero nulla delle droghe che trovava a casa sua. E accogliere i ragazzi è un gesto particolarmente bello e nobile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA