Ilona Staller, messaggio a Putin per fermare la guerra/ “Mi offro per notte di se*so”

lona Staller, messaggio a Putin per dire stop alla guerra: “Mi offro per una notte”

Ilona Staller torna a far discutere dopo la sua avventura all‘Isola dei Famosi 2022. L’ex attrice hard, nelle scorse ore, ha pubblicato un curioso post contro la guerra sul proprio profilo Instagram. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il messaggio di pace di Ilona, fosse caratterizzato da una proposta semiseria per il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. “Il mio messaggio di pace contro la guerra è per il presidente russo Putin: mi offro per una notte di ses*o, in cambio della pace per Ucraina e per il popolo russo!”, scrive Ilona sul proprio profilo social, aggiungendo al suo post una serie di hashtag contro la guerra.

Ilona Staller, la sua proposta contro la guerra fa impazzire i fan

“Ci vorrebbero tante Ilona Staller”, scrive un utente, evidentemente convinto dal messaggio scritto da Ilona, che tra i suoi followers fa il pieno di commenti e apprezzamenti. Naturalmente c’è chi non la prende sul serio e chi resta letteralmente sbigottito dalla sua “proposta”. Il messaggio di Ilona Staller fa già discutere e sul web in molti si domandano se qualcuno potrà mai prendere sul serio l’idea dell’ex attrice a luci rosse. Lei, la sua parte, pensa di averla fatta. “La guerra sarebbe finita da un pezzo se fossero tante come te”, sottolinea ancora un suo fan, con tono di approvazione.

