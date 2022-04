Ilona Staller spaventata dall’avvocato “Rave a casa tua”/ “Portato via tutto” ma…

Torna nello studio dell’Isola dei Famosi 2022 un ospite molto particolare. Aveva colpito già la scorsa settimana per il suo eccentrico look con tanto di vistosi occhiali da sole che ha poi indossato anche nella nuova diretta. Lui è l’avvocato di Ilona Staller, Luca Di Carlo, ormai presenza fissa in studio che, anche in questa occasione, ha l’occasione si salutare la sua amica. A Ilona racconta che sono nati tre gattini dalla sua gatta Princess, poi l’argomento si sposta su un argomento che diventa poi surreale. L’avvocato inizia quello che sembra essere uno scherzo, facendo credere alla Staller di aver utilizzato la sua casa in questi giorni per fare delle feste scatenate.

Jeremias Vs Ilona Staller: "Pensa a tuo figlio"/ Luxuria furiosa: "Chiedile scusa!"

Ilona Staller spaventata dal suo avvocato in diretta all’Isola dei Famosi 2022: è uno scherzo?

“Fanno tante feste a casa tua in questo periodo, dal tramonto all’alba.” esordisce Luca Di Carlo, lasciando i presenti perplessi e la stessa Ilona Staller allarmata. E continua: “Abbiamo rotto un sacco di roba: porte, armadi, tavoli, però non ti preoccupare. In queste feste che stiamo organizzando hanno portato via un sacco di materiale a casa tua, è rimasto solo il portone.” Ilona è preoccupata: “Ma davvero? Spero che tu stia scherzando!” “Organizza i rave l’avvocato allora!”, scherza ancora Vladimir Luxuria in studio. L’avvocato però stempera: “No vabbè dai, diciamo che non è così”, “Mi sono presa uno spavento!”, chiude ancora preoccupata Ilona.

LEGGI ANCHE:

Ilona Staller/ Prime critiche per Cicciolina: "Non fai nulla e parli alle spalle"Jeremias Rodriguez perde le staffe con Ilona Staller/ "Parli alle spalle e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA