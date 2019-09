Ilyas Maluma scomparso/ Profilo Instagram disattivato: un hacker o altro? E’ mistero

Che fine ha fatto Ilyas Maluma? Forse il nome di questo ragazzo vi suonerà nuovo, ma su Instagram vanta un vasto seguito, soprattutto fra i più giovani, che si sono appassionati alle sue imitazioni. Peccato però che da qualche giorno a questa parte il suo profilo sia stato cancellato, e dello stesso non vi sarebbero più tracce online, come specificato da style24.it. Nessuno sa cosa sia successo anche perché lo stesso Ilyas non ha pubblicato altri post su Twitter o Facebook, scomparendo dal web senza dire nulla, ne far presagire alcunché. Il cugino della giovane star del web, ha dato una propria versione dei fatti parlando a Webboh, anche se al momento tale spiegazione non chiarisce la misteriosa sparizione: “Ilyas è scomparso – le sue parole – dopo che gli è stato disattivato il profilo non ci sono più le sue tracce”.

ILYAS MALUMA SCOMPARSO

Una messa in scena mediatica o realmente Instagram ha deciso di disattivare il profilo del ragazzo? E’ molto raro che il social fotografico di Zuckerberg disattivi un profilo, a meno che la persona a cui appartiene non sia un criminale e si sia macchiato di gravi reati, come ad esempio l’istigazione all’odio o la truffa. Un altro caso, è la pubblicazione di foto di nudo, ma entrambe le opzioni non sembrano riguardare Maluma. Come ricorda anche Style24, Ilyas, al di là di qualche foto in torso nudo, non è mai andato oltre il lecito, di conseguenza è più facile pensare ad un attacco hacker con conseguente cancellazione del profilo, magari qualche “nemico” non troppo simpatico a cui non piacevano le idee di Ilyas. Maluma vive a Torino ed ha 18 anni, ma è originario di Casablanca in Marocco, come i suoi tratti fisici tradiscono. Il suo è un nome d’arte, ispirandosi al famoso cantante latinoamericano, mentre il suo vero cognome non è mai stato rivelato.

