Justine Mattera nuda su Instagram/ “Una delle poche naturali” ma scoppia la polemica!

“Una delle poche naturali”, questo è uno dei tanti commenti che descrivono lo stato d’animo e la tendenza di chi in queste ore ha lasciato un like alla foto di Justine Mattera. La showgirl oggi ha dato vita ad un vero e proprio terremoto fatto di like, di commenti positivi per via delle sue forme naturali e senza silicone ma anche di tante polemiche. Non è la prima volta che Justine Mattera pubblica una foto senza veli o un commento destinato a far discutere, ma quello che è certo è che questa volta anche i sordi e i ciechi se ne sono accorti. La showgirl ha un ottimo rapporto con il suo corpo e sicuramente i fan hanno apprezzato lo scatto che la mostra in tutto il suo splendore. La foto è provocante ma non volgare e la mostra completamente nuda appoggiata a quello che sembra il tronco di un albero con solo i capezzoli coperti da due stelline.

JUSTINE MATTERA NUDA SU INSTAGRAM

Sicuramente quello postato da Justine Mattera è sicuramente uno degli scatti più espliciti visto che appare completamente nuda e con solo una gamba leggermente alzata a coprire le zone intime ma, al contrario di quanto succede di solito, i commenti non sono tutti terribili o cattivi. A fare da cornice ad una foto che possiamo definire artisticamente sono sicuramente i colori in bianco e nero e gli effetti di luce che spazzano via ogni alone di volgarità. Ad accompagnare la foto ci ha pensato la didascalia che inneggia alla libertà e alle donne: “Libertà di essere la donna che vuoi essere, chiunque tu sia”. Ma le critiche non mancano: “Per fortuna hai coperto i capezzoli, sennò si vedeva tutto” e ancora: “Sexy con classe, as usual!”.

Ecco il post:





