Imen Siar, chi è?/ Da cameriera alla collaborazione con Tiziano Ferro

Chi è Imen Siar?

A volte realizzare un sogno non è poi così impossibile, soprattutto quando il talento non manca di certo. E Imen Siar ne sa davvero qualcosa. Il suo nome con ogni probabilità potrà dire poco a molti, ma se a voler puntare su di lei è un grande come Tiziano Ferro, una vera stella della musica italiana anche in ambito internazionale, possiamo dire certamente che la stoffa in lei non manca di certo.La ragazza lavora come cameriera e aveva solo dentro di sè il sogno di sfondare come cantante, convinta di come sfondare fosse davvero difficile.

Delfina Delettrez Fendi, ex moglie Claudio Santamaria/ "Mi piace il gioiello che..."

La storia di Imen Siar: il suo sogno è diventato realtà

Imen, originaria del Marocco ma cresciuta a Milano, ha sempre avuto una passione per il canto, che in un primo momento metteva a frutto realizzando video che poi pubblicava sui social. La grande occasione è poi arrivata grazie alla partecipazione a “Britain’s got talent” nel 2018, dove è arrivata in semifinale. L’intensità della sua voce ha colpito tantissime persone, anche addetti ai lavori, tra cui Tiziano Ferro, che aveva già avuto modo di sentire la sua voce. Ed è per questo che ora il cantante di Latina è pronto a collaborare con lei.

Katia Follesa e Valeria Graci, perchè è finita la collaborazione/ Hanno litigato?

Recentemente la ragazza ha lanciato il suo primo singolo”Lonely People”, ma almeno per ora lei non sembra intenzionata a cambiare del tutto vita. “Lonely People mi ha toccato dal primo momento in cui l’ho sentita. Probabilmente in questo momento le uniche cose più contagiose del Covid sono l’isolamento e la solitudine, quindi il tema del porre fine alla solitudine mi ha parlato.avoro ancora come cameriera da Nando’s, tutto è iniziato con io che cantavo con un mocio durante la mia pausa caffè e la mia etichetta e Tiziano Ferro hanno visto il post sui social e mi hanno firmato”.

LEGGI ANCHE:

Pierluigi, figlio Valeria Graci e Simon Russo/ L'attrice "E' l'uomo della mia vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA