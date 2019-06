Imma Battaglia choc / “Eva Grimaldi ha ricevuto messaggi da Mark Caltagirone”

Imma Battaglia, neo sposa di Eva Grimaldi, svela a Live – Non è la d’Urso una verità che potrebbe aprire nuovi scenari alla già intricata vicenda denominata Pratiful. “Posso dare uno scoop? – dice l’attivista Lgbt in diretta televisiva – Eva ha ricevuto un messaggio da Mark Caltagirone, ma il profilo adesso è sparito”. A quanto pare, il misteriosissimo futuro marito di Pamela Prati, poche settimane fa, sul punto di convolare a giuste nozze con la showgirl, avrebbe contattato l’attrice per intrattenere rapporti in chat. La Grimaldi, però, dice di essere riuscita a tenerlo a debita distanza, anche in virtù del rispetto che nutre nei confronti di colei che credeva essere la sua futura sposa, Pamela Prati. Tuttavia, qualche tempo fa, all’improvviso, Mark Caltagirone avrebbe smesso di contattarla da un giorno all’altro: “è sparito – spiega l’attrice – perché hanno tolto il profilo su Instagram”. Chi ha contattato Eva Grimaldi fingendo di essere Mark Caltagirone?

L’incontro con Pamela Prati e Pamela Perricciolo

Eva Grimaldi e Imma Battaglia ripercorrono tutte le fasi di questa storia a Live – Non è la D’Urso, partendo proprio dal giorno in cui l’attrice si sarebbe imbattuta per caso in due delle protagoniste principali di questa vicenda: “Ho incontrato Pamela Prati e Pamela Perricciolo più di un mese e mezzo fa, volevano sapere chi fosse il wedding planner, Enzo Miccio. Lui – spiega l’attrice parlando di Mark Caltagirone – mi ha scritto ‘sono contento che vi siete viste con Pamela, ci vediamo presto al matrimonio”. Solo a questo punto, Eva Grimaldi avrebbe fiutato l’importanza di tenere quel misterioso uomo a debita distanza: “Io, conoscendo Pamela, mi sono chiesta Oddio perché mi scrive?’ – dice la Grimaldi – ho risposto ‘sono contenta anch’io di vedere Pamela Serena’. Lui ha risposto ‘abbiamo tutti bisogno di serenità’. Poi mi ha inviato un video, ma io non l’ho aperto”. Oggi, spiegano le due ospiti di Barbara D’Urso, visualizzare il filmato non è più possibile: con la cancellazione del profilo Instagram di Mark Caltagirone, tutti i contenuti non salvati delle chat sono andati perduti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA