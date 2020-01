Imma Battaglia, ex Licia Nunez/ “Mi ha costretta a fare i conti con me…” (GF Vip)

Imma Battaglia è stata a lungo la compagna di Licia Nunez, nuovo volto del Gf Vip 4, anche se il suo cuore ormai è legato alla moglie Eva Grimaldi. Sette anni di relazione conclusi con un nulla di fatto, soprattutto col senno di poi. La nota attivista arcobaleno infatti è sicura di non aver mai provato un amore così forte e folle per nessuna se non per Eva. L’ex Licia quindi è esclusa. “E’ stata una storia d’amore bellissima. Completa e delicata. Per me Imma è punto di riferimento. Ancora adesso ci sentiamo e ci consigliamo a vicenda. Siamo due persone che hanno un gran cuore…”, ha dichiarato invece tempo fa l’attrice, in occasione del suo ingresso nella popolare fiction Le Tre Rose di Eva con il personaggio di Elena Monforte. “Un amore prima di Eva è stato Licia Nunez, che mi ha messo davanti alla crisi d’età perché aveva 18 anni meno di me e mi ha costretto a fare i conti con me stessa”, ha detto invece Imma tempo prima a Il Giornale. “Non per colpa sua, ma io da sola, perchè sono una logorroica tendente alla depressione. A 50 anni compiuti l’ho guardata e mi sono detta ‘dove sto andando?’. Poi la vita mi ha mandato un angelo, Eva, una coetanea, una donna accogliente, premurosa, che non ha avuto paura a mettere tutto da parte per me”, ha aggiunto.

Imma Battaglia, la ex fidanzata di Licia Nunez

Imma Battaglia non è più la fidanzata di Licia Nunez da diverso tempo, soprattutto perchè ha trovato in Eva Grimaldi un amore tale da spingerla verso il matrimonio. Questo però potrebbe non impedire all’attivista di entrare nella Casa del Gf Vip 4 per sostenere la sua ex fiamma, soprattutto perchè la presenza di quest’ultima nel cast di concorrenti non farà che sottolineare la tematica LGBTQ+ e il difficile rapporto fra il movimento e il mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda la loro relazione, sappiamo solo che le due si sono conosciute sugli Champs-Elysées nel 2003, mentre l’attrice beveva un aperitivo e aspettava un suo ragazzo si allora. “Aspettavo la telefonata di lui. Vedo davanti a me questa donna che non conosco e che mi guarda. Sono stata subito attratta dal suo volto”. Intanto Imma e Eva sono ritornate in montagna in questi giorni, fermandosi a Plan De Corones, in Alto Adige. Felici come non mai, la stessa Imma ha deciso di rendere partecipi i suoi fan della vacanza, mostrando il panorama alle sue spalle e i compagni festaioli: il fratello Lino, la cognata Simona e i nipoti Daniele e Violetta. Clicca qui per guardare il video di Imma Battaglia.

