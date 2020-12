Immacolata Concezione, diretta video Angelus Papa/ 8 dicembre: salta preghiera a Roma

Come ormai abbiamo imparato in questo lungo e drammatico 2020, le tradizioni vengono sconvolte dal Covid-19 e così anche la tradizionale preghiera nel giorno dell’Immacolata Concezione in Piazza Spagna “salta” per evitare contagi e assembramenti: confermato invece l’Angelus di Papa Francesco dal tradizionale Balcone di Piazza San Pietro, con la diretta su Tv2000 e video streaming su YouTube Vatican News prevista per le ore 12. Come spiega il mariologo Antonino Grasso, contattato da Vatican News, l’atto privato che effettuerà Papa Francesco oggi pomeriggio per celebrare l’Immacolata Concezione di Maria «affiderà alla Madonna non solo, come vuole la prassi, la Città Eterna e i suoi abitanti, ma stavolta includerà anche i molti malati di ogni parte del mondo. E lo farà presentando le nostre attuali difficoltà e debolezze. Il Papa si rivolgerà alla Vergine sapendo che, quando noi la supplichiamo, lei supplica per noi. La Madre di Misericordia intercede prontamente, non ritarda mai». Un anno fa nell’Angelus da Piazza San Pietro, Papa Francesco aveva accolto così la festa del 8 dicembre: «celebriamo la solennità di Maria Immacolata, che si colloca nel contesto dell’Avvento, tempo di attesa: Dio compirà ciò che ha promesso. Ma nell’odierna festa ci è annunciato che qualcosa è già compiuto, nella persona e nella vita della Vergine Maria. Di questo compimento noi oggi consideriamo l’inizio, che è ancora prima della nascita della Madre del Signore. Infatti, la sua immacolata concezione ci porta a quel preciso momento in cui la vita di Maria cominciò a palpitare nel grembo di sua madre: già lì era presente l’amore santificante di Dio, preservandola dal contagio del male che è comune eredità della famiglia umana».

SALTA LA TRADIZIONALE PREGHIERA IN PIAZZA DI SPAGNA

«Il prossimo 8 dicembre Papa Francesco compirà un atto di devozione privato, affidando alla Madonna la città di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo», così il comunicato dello scorso 30 novembre dalla Santa Sede informava sullo stravolgimento del calendario tradizionale dell’Avvento in Vaticano. La scelta di non recarsi nel pomeriggio in Piazza di Spagna per il tradizionale Atto di venerazione dell’Immacolata «è dovuta alla perdurante situazione di emergenza sanitaria e al fine di evitare ogni rischio di contagio provocato da assembramenti», spiega ancora il Vaticano. E così la lunga tradizione iniziata l’8 settembre 1857 dopo l’inaugurazione della Statua della Madonna in Piazza Mignanelli, accanto a Piazza di Spagna, viene interrotta per evitare assembramenti rischiosi per la pandemia: lo scorso anno il Santo Padre, recandosi nel centro della piazza, spiegava alla folla «La Madonna mette subito a disposizione di Dio tutto il suo essere e la sua storia personale, perché siano la Parola e la volontà di Dio a plasmarli e portarli a compimento. Così, corrispondendo perfettamente al progetto di Dio su di lei, Maria diventa la “tutta bella”, la “tutta santa”, ma senza la minima ombra di autocompiacimento. E’ umile. Lei è un capolavoro, ma rimanendo umile, piccola, povera. In lei si rispecchia la bellezza di Dio che è tutta amore, grazia, dono di sé».





© RIPRODUZIONE RISERVATA