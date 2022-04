Immagini auguri Buon Pesce d’Aprile 2022/ Foto e gif da Instagram e Tenor: risate!

Immagini auguri Buon Pesce d’Aprile 2022: le più belle gif di auguri da condividere

Siete pronti a sorridere e soprattutto a ricevere il vostro Pesce d’Aprile 2022? Per la giornata di oggi primo aprile, i musi lunghi e il cattivo umore sono assolutamente banditi! A tal proposito, in questo nostro nuovo focus dedicato alla festività degli scherzi per eccellenza, vi segnaliamo una serie di immagini per fare i vostri auguri personalissimi di Buon Pesce d’Aprile 2022 a parenti ed amici. Un’occasione per strappare loro un sorriso in un momento non particolarmente semplice sul fronte internazionale.

Per la nostra carrellata di immagini auguri di buon Pesce d’Aprile 2022 ci serviamo subito del social fotografico per eccellenza, Instagram, sul quale in queste ultime ore ci sarà solo l’imbarazzo della scelta! Per indirizzarvi al meglio basterà cliccare sulla barra di ricerca e scrivere “#pescedaprile” per ritrovarvi diverse decine di migliaia di risultati completamente in italiano, relativi ad immagini sulla ricorrenza odierna. Noi vi segnaliamo in fondo all’articolo le immagini più spiritose: perché non inviare alle persone a noi care la foto di una serie di pesci di diverse specie, contenenti però dei messaggi importanti come “Free” e “Hope”? Più che un pesce d’aprile sarebbe un augurio molto apprezzato. Vi segnaliamo tra le immagini poi la classica di auguri di Buon Pesce d’Aprile del biglietto da mettere dietro la schiena del malcapitato ma in versione “social” o ancora una serie di immagini in versione “April Fool’s day”, spiritose e colorate!

Non solo foto ma anche immagini per fare gli auguri di Buon Pesce d’Aprile 2022!

Oltre alle classiche immagini per gli auguri in modo simpatico ed ironico di Buon Pesce d’Aprile 2022, si potrà fare riferimento anche alle tanto amate gif che sarà possibile condividere via social con i propri amici. A tal fine non dobbiamo fare altro che spostarci sul portale Tenor.com dove sarà possibile fare incetta di gif divertentissime! Al fine di ampliare la nostra ricerca di immagini, possiamo scrivere nella barra “April Fools Day” ed usufruire subito delle numerose gif a tema, contenenti immagini animate di risate ma anche di clamorosi scherzi, tra cui quello della donna trasformatasi in un grosso sacco nero e pronta a prendersi gioco del compagno.

Dopo aver selezionato la gif che fa al caso vostro, sarà sufficiente decidere su quale social condividerla tra Facebook e Twitter, oppure mandarla tramite iMessage, o semplicemente copiare il link da inviare anche tramite Whastapp al destinatario dei vostri auguri speciali a base di un sorriso.

Leggi qui sotto alcuni “spunti” spiritosi per immagini auguri di Buon Pesce d’Aprile 2022

