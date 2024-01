Immagini auguri buona Epifania 2024/ Le migliori foto e gif sulla Befana: porta dolci e carbone ai bambini

La Befana sta arrivando e in vista del 6 gennaio è il momento di prepararsi a inviare le immagini migliori di auguri di buona Epifania e Befana 2024. Dove trovarle? Abbiamo deciso di aiutarvi. Sul web ce ne sono tantissime e i motori di ricerca come Google ci corrono in soccorso, ma proprio in questo articolo abbiamo raccolto le più belle e divertenti per questa festa, che – oltre ad avere un importante valore religioso – è molto amata dai bambini per la figura della vecchietta che riempie le calze di dolciumi e carbone.

A voi lettori, dunque, non resterà che scegliere quella che preferite, salvarla e inviarla su Whatsapp ai vostri cari oppure pubblicarla sui social network come Facebook e Instagram. Assicurati di selezionarne immagini che si adattino al tono degli auguri di buona Befana e Epifania 2024 che desideri inviare. Se l’idea è quella della religiosità, puoi optare per una foto che raffigura il Bambino Gesù circondato dai Re Magi in adorazione oppure con una che rappresenta la stella cometa che illumina il cielo e i Re Magi nel tragitto che li ha condotti alla mangiatoia. Viceversa, per auguri meno religiosi, puoi sbizzarrirti con immagini divertenti e ironiche.

IMMAGINI AUGURI BUONA EPIFANIA 2024: PROTAGONISTA LA BEFANA

Per inviare auguri di buona Epifania 2024, puoi scegliere immagini che rappresentino la figura della Befana con la sua scopa, il sacco pieno di dolci o carbone e in generale la tradizionale atmosfera di questa festa amatissima dai bambini. La vecchietta in queste raffigurazioni vola nel cielo stellato prima di arrivare nelle case per riempire le calze. È sorridente mentre porta i suoi doni ai più piccoli. Le foto e le gif che la immortalano in queste azioni sono numerose.

A corredo, ovviamente, delle frasi ad hoc per l’occasione. “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana: Viva, viva la Befana!”, questa è sicuramente la più celebre della tradizione. Ma ce ne sono anche altre. “Zitti, zitti presto a letto la Befana è qui sul tetto, sta guardando dal camino se già dorme ogni bambino, se la calza è ben appesa, se la luce è ancora accesa! Quando scende, appena è sola, svelti, svelti sotto alle lenzuola! Li chiudete o no quegli occhi! Se non siete buoni niente dolci né balocchi, solo cenere e carbone!”, eccone un’altra.

