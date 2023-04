Immagini auguri Buona Pasquetta 2023/ Foto via WhatsApp: non solo uova, grigliate e…

IMMAGINI DI AUGURI DI BUONA PASQUETTA 2023: GRIGLIATE E PICNIC…

Oggi è il Lunedì dell’Angelo, giorno che però viene comunemente chiamato Pasquetta e che prolunga la festa. Anche per questo motivo resiste la tradizione di fare gli auguri, non solo con frasi, ma anche con immagini appunto di Buona Pasquetta 2023. I temi però cambiano rispetto al giorno di Pasqua, perché quello della Pasquetta è il giorno tradizionalmente dedicato alle grigliate, alle gite fuori porta e ai momenti da condividere con amici e parenti. Dunque, non sono disponibili solo foto religiose, immagini di auguri di buona Pasquetta 2023 da inviare via WhatsApp e altre piattaforme social, ma anche personali, e per questo motivo originali.

PASQUA/ Come potrebbe Cristo non essere risorto, se ci cambia ora?

Di sicuro, questo può essere un modo originale per fare tanti auguri di Buona Pasquetta 2023, tralasciando così le “solite” uova. Infatti, sono diffuse le immagini di auguri con prati e picnic, prelibate pietanze. Infatti, ci sono anche versioni ironiche a tal proposito, che scherzano proprio sull’abbondanza che regna in questi giorni sulle tavole, come le immagini con la scritta “forti perturbazioni in arrivo nel primo pomeriggio: piove cibo. Buona Pasquetta!”.

DAL CARCERE/ "La mia Pasqua, il volto di un Amico che alimenta una speranza grande"

IMMAGINI DI AUGURI DI BUONA PASQUETTA 2023: COME TROVARLE SUI SOCIAL…

I social, che sono la destinazione delle immagini anche di auguri di Buona Pasquetta 2023, possono diventare anche il posto dove cercare le immagini giuste da mandare ad amici e parenti. In tal caso, dovrete essere bravi nella ricerca. Nel caso di Twitter, basta usare “buona pasquetta” o “auguri pasquetta” per ottenere tantissimi risultati, da filtrare poi cliccando appunto su “foto”.

Poi non bisogna far altro che salvare le immagini per utilizzarle. Discorso simile per Instagram, dove però vanno unite le parole, facendole seguire all’hashtag, per poter ottenere i risultati sperati. Immagini di auguri di Buona Pasquetta 2023 sono disponibili anche su Facebook, che del resto è uno dei primi social e resta tra i più usati. Ma visto che parliamo di foto e immagini, allora non possiamo non citare Pinterest, che forse è meno conosciuto, ma probabilmente il più indicato per chi è alla ricerca dell’ispirazione, visto che si tratta di un social basato sulla condivisione di fotografie, video e immagini.

Sirenetta, cambiate le canzoni/ "'Baciala'? Nuovo testo, il consenso sarà esplicito"













© RIPRODUZIONE RISERVATA