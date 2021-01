IMMAGINI BUON ANNO 2021, FOTO BUONE FESTE/ Facebook e WhatsApp: Jumaji!

IMMAGINI BUON ANNO 2021 E FOTO BUON CAPODANNO

E finalmente il 2020 è finito e le immagini di buon anno 2021 possono prendere il sopravvento su telefoni, smartphone, tablet e sui social dove tutti aspettavano ormai da tempo di poter salutare il vecchio anno. Il 2020 sarà ricordato per sempre come l’anno del Covid, come l’anno delle limitazioni alle nostre libertà personali e anche come l’anno che ci ha costretti a ridimensionarci e dedicarci un po’ alla famiglia e alle piccole cose quotidiane. Via tutti ai fornelli insieme ai bambini, pronti a stringerci intorno alla tavola e agli affetti veri proprio come abbiamo fatto ieri sera per via delle restrizioni. Mai come quest’anno immagini, video e gif di Buon anno 2021 sono state personalizzate con foto e video girati in famiglia per augurare il meglio ai parenti che, per forza di cose, sono dovuti rimanere lontani e distanti.

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO 2021: TRA VIDEO E GIF

Inutile dire che anche sui social le immagini di auguri Buon anno 2021 si sono sprecate tra gif animate, immagini e collage dei momenti più forti, trash o simpatici di questo anno che si è concluso. E oggi? Su Twitter c’è solo un hashtag a fare da padrone ovvero #jumanji. Con il famoso titolo del film e il nome del gioco più nominato quest’anno si è chiuso questo 2020 sui social e si apre questo 2021. In molti ieri sera, allo scadere della mezzanotte, hanno gridato jumanji fuori dal balcone per mettere fine a questo anno terribile paragonato spesso al famoso gioco simbolo dell’omonimo film. Anche questa mattina sui social è successo lo stesso e quindi per i vostri auguri non potete che utilizzare lo stesso termine sperando che davvero questo basti a mettere fine ad un incubo.





