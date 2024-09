IMMAGINI BUON SAN GENNARO 2024: AUGURI PER LA FESTA DEL PATRONO DI NAPOLI

Alla vigilia della festa di San Gennaro è tempo di preparare gli auguri, del resto non è diffusa solo a Napoli, dove nacque il santo, ma in tutta Italia. Come da tradizione si terrà il rito del miracolo di San Gennaro nel Duomo di Napoli, ma negli anni lo è diventato anche quello di mandare gli auguri, in questo caso con le immagini di Buon San Gennaro 2024. Abbiamo preparato una selezione a cui potete abbinare frasi di auguri da mandare via social, ad esempio su Facebook e WhatsApp, per chi celebra la festa in quanto è il suo onomastico e per chi la celebra semplicemente perché è religioso.

“Auguri Gennaro! Hai un nome bellissimo appartenuto ad un grande Santo e tu sei degno di averlo. Buon onomastico amico mio” e “Auguri di buon onomastico, che il Santo patrono di Napoli possa vegliare su di te” sono, ad esempio, due esempi di frasi tra cui scegliere per poi affiancarle a delle belle immagini, ma ve ne sono anche con frasi incluse.

IMMAGINI AUGURI DI BUON SAN GENNARO 2024: LE PREGHIERE

Ad esempio, ci sono immagini di Buon San Gennaro 2024 con l’immagine del santo e l’augurio: “Oggi è il giorno dedicato a San Gennaro… protettore dei malati… proteggi tutte le persone che stanno combattendo contro una malattia”. Tra le immagini ve ne sono anche quelle con una preghiera al Santo, con un riferimento anche al rito del miracolo della liquefazione del sangue: “È segno sicuro ed eloquente che tu vivi in mezzo a noi, conosci le nostre necessità e ci proteggi in modo particolare”.

Nella preghiera c’è anche un riferimento alla fede del santo, per la quale sacrificò generosamente la sua vita, nella speranza che quella fede possa dare i suoi frutti. Ma tante sono le immagini di Buon San Gennaro 2024 che potete trovare anche su Facebook, oltre che sui motori di ricerca, per fare gli auguri domani.

Santo protettore di Napoli. Auguri a tutti coloro portano questo nome. pic.twitter.com/Hu7Eb0bB2H — William Gomez (@William_GH19) September 19, 2023