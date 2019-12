Immagini Buon Santo Stefano 2019/ Gif e video da inviare su WhatsApp e Facebook

Ed eccoci qua in chiusura di questo primo girone di feste natalizie e pronti a fare gli auguri di Buon Santo Stefano a conoscenti, parenti e colleghi. Ancora una volta saranno i messaggi istantanei e i social a farla da padrone ed ecco perché tutti sono alla ricerca di immagini di Buon Santo Stefano da condividere e usare per i propri auguri. Da una parte c’è chi si butterà sul significato “consumistico” della festa e, quindi, su gif e immagini ironiche dedicate a chi mangia da due giorni e si lancerà nella sua terza abbuffata proprio oggi, dall’altra c’è chi, invece, andrà a fondo del significato Cristiano della ricorrenza, un ricordo fatto di martiri e morti tutti in nome di Gesù. In ogni caso, pensieri, aforismi e preghiere sono disponibili su gallerie e raccolte di belle immagini e gif ricordando che la festa è dedicata soprattutto ai primi martiri torturati e uccisi nei giorni successivi alla nascita di Cristo, secondo la religione cattolica.

IMMAGINI E GIF DI “BUON SANTO STEFANO”

Questo significa che nella foto adatta ai propri auguri di Buon Santo Stefano è ormai bandito il Presepe e, se vogliamo, anche l’albero di Natale, sarà meglio lasciare spazio proprio all’immagini di Santo Stefano o, se preferite il filone simpatico, ancora una volta a immagini di abbuffate e di prima e dopo queste cene e pranzi natalizi che ci hanno tenuto impegnati in questi giorni. Infine, se volete rimanere in tema religioso potrete optare per le “opere” del Santo di oggi ritenuto il protettore dei muratori, dei manovali e dei tagliapietre. Se proprio non avete fantasia e non volete trascendere mantenendovi sul “generico” via con gli “Auguri di cuore”, “Tanti auguri per un Santo Stefano sereno” oppure “Auguri e serenità”, grandi classici che non tramontano mai anche in versione gif, immagini e video.

Ecco quelle più usate su Twitter:

Buongiorno a tutti e auguri a tutti gli stefano e le stefanie #santostefano #26dicembre pic.twitter.com/bt3Ab48UjF — Giovanni serra (@gringoserra78) December 26, 2019





