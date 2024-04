Immagini buona Festa della Liberazione e buon 25 aprile 2024/ Foto e disegni per gli auguri

Immagini di auguri buon 25 aprile per la Festa della Liberazione 2024

Ci avviciniamo sempre di più all’attesa (e sicuramente sentita, anche se tradizionalmente accompagnata da polemiche) Festa della Liberazione 2024, che ci regalerà un 25 aprile nel segno della rinascita e della riscoperta di quella libertà pagata a carissimo prezzo dai partigiani italiani: un’occasione come tante altre per manifestare la nostra vicinanza ai tanti cari che teniamo vicino al cuore, inviandogli un sentito messaggi di auguri che (come sempre) noi vi consigliamo anche di corredare con una o più immagini a tema. Questa, infatti, è una soluzione comoda e sicuramente ingegnosa per confezionare degli auguri originali, da accompagnare (sempre e comunque) a qualche parola e frase: a quest’altra pagine ne troverete decine che abbiamo scelto appositamente per voi!

Venendo alle immagini, questo articolo seguirà la stessa logica di quello dedicato alle frasi, perché nelle prossime ore (fino alla fine del 25 aprile!) continueremo a proporvi alcuni spunti per fare gli auguri di buon 25 aprile 2024 che voi, facilmente, potrete salvare nella vostra galleria (e, ovviamente, inviare al momento giusto, non prima della Festa della Liberazione) oppure, perché no, condividere direttamente nelle vostre bacheche sui social network.

Foto storiche, disegni e immagini di auguri sulla Festa della Liberazione e buon 25 aprile 2024

A far da padrone (per così dire) nelle immagini di auguri per un buon 25 aprile 2024, dedicate alla Festa della Liberazione, ci sono ovviamente tre elementi principali: da un lato i sempre meravigliosi papaveri (simbolo della Resistenza), dall’altro il nostro amato tricolore ed, infine, le foto storiche di quei coraggiosi eroi, i partigiani, che imbracciarono i fucili per cacciare i nazifascisti dal Bel Paese. Di seguito, infatti, vi proporremo tutta una serie di spunti che girano attorno a questi tre elementi, mentre lasceremo spazio anche a due disegni che ricordano (nel primo caso) nuovamente i partigiani e (nel secondo) quanto sia preziosa quella libertà oggi data per scontata, ma pagata a caro (carissimo) prezzo nel 1945.

#25aprile Festa della liberazione del nazifascismo in Italia! Forse i comunisti dimenticano che a liberarci veramente sono state le forze angloamericane e l’Esercito Cobelligerante Italiano! I partigiani senza loro da cosa ci avrebbero liberato? Zecche la festa è anche nostra pic.twitter.com/txxLlAoHd1 — Italia_nel_Caos (@italia_nel_caos) April 23, 2024

#WIL25APRILE FESTA DI LIBERAZIONE DAL FASCISMO, CANCRO DELLA SOCIETA’ CIVILE E DEMOCRATICA. pic.twitter.com/zQIUTKPOzI — Nostradamus (Romanus) (@alfonso_unial) April 21, 2024

E non rompete il cazzo!Il 25 aprile non si tocca. pic.twitter.com/jnSoR3q29Q — Michela (@Michela67901712) April 20, 2024

Il 25 aprile, festa della liberazione contro l’oppressione nazi-fascista, dovrebbe essere patrimonio comune. Ma come ammonisce la vignetta nella lezione dell’aquilone:” la libertà è appesa ad un filo”! pic.twitter.com/wfIHPMER3F — Elio Lannutti (@ElioLannutti) April 22, 2024













