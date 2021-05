Immagini Buona Festa della Mamma 2021/ Foto auguri: cuori e generazioni a confronto

Domenica 9 maggio ricorre la tanto attesa Festa della Mamma 2021, una ricorrenza nella quale poter dedicare tutte le nostre attenzioni ed il pensiero alla donna che ci ha messo al mondo. Quale miglior modo se non quello di fare i nostri personali auguri con immagini speciali da inviare proprio alla diretta interessata? Grazie ai social ed al web in generale diventa sempre più facile fare incetta di foto, video e gif ai quali allegare il nostro personalissimo augurio. In un momento ancora complicato sul piano degli spostamenti, saranno numerosi coloro che non potranno vedere di persona la madre. Ecco allora che sarà possibile inviare i propri auguri via Whatsapp oppure condividendo un post carico d’amore su Facebook, Instagram o Twitter. A tal fine abbiamo pensato di farvi cosa gradita raggruppando tutte le migliori immagini per l’occasione. Siamo certi che alcune di esse potrebbero fare al caso vostro!

FESTA DELLA MAMMA 2021, AUGURI E FRASI/ Dediche da inviare via WhatsApp: alcune idee speciali

Partiamo allora da Instagram: il social fotografico per eccellenza permette di cercare rapidamente le migliori foto da condividere con i propri contatti o inviare direttamente alla propria genitrice. Basta scrivere nella barra di ricerca “#Festadellamamma” per poter usufruire di oltre 800mila risultati. Fiori e cibo saranno i temi principali ma non solo! “Non si è mai troppo grandi per aver bisogno di coccole“, recita una frase scritta dentro un cuore bianco, l’immagine ideale, simbolo di purezza, da dedicare alla propria mamma nel suo giorno.

Rosario Livatino, chi era?/ Il "giudice ragazzino" che indagò sulla mafia siciliana

IMMAGINI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2021: LA FOTO SIMBOLO

Sono soprattutto i cuori a dominare nella giornata della Festa della Mamma 2021, ed allora perché non inviare una foto contenente un pensiero da destinare alla persona più importante della nostra vita? A tal proposito vi segnaliamo un altro scatto Instagram in cui la parola “mamma” è scritta all’interno di un cuore di legno colorato e decorato con delle stelle. Fiori colorati, splendidi, che esplodono in un tripudio di bellezza fanno da contorno alla serie di foto che completano il post dedicato alla festa della Mamma in cui viene indicata la data della ricorrenza. Nell’immagine simbolo di tale celebrazione troviamo le tre generazioni a confronto: una bambina in braccio alla propria mamma che a sua volta si lascia coccolare dall’abbraccio della madre anziana che veglia al suo fianco. “Auguri a tutte le mamme che con dolcezza e pazienza, con forza e coraggio ci accompagnano ogni giorno della vita e sono insostituibili! Grazie di esistere!”, si legge nella didascalia al post, che potrà fungere da ottima idea per auguri davvero speciali.

Rosario Livatino beato, diretta video Santa Messa/ Giudice ragazzino, martire di fede

FESTA DELLA MAMMA 2021: LE IMMAGINI PIÙ BELLE

“Ti voglio bene, mamma!”: nulla di più semplice quanto importante di questa frase per aprire il proprio cuore alla donna che ci ha dato la vita. Ecco allora un’immagine da condividere o, in questo caso, stampare e colorare. Un bel modo per far trascorrere ai più piccoli del tempo insieme alla propria madre, magari condividendo insieme nel giorno a lei dedicato quanto di più prezioso possa esserci. Infine un augurio sempre molto apprezzato è quello che troverete allegato ad una ulteriore nuova immagine tratta da Instagram in cui, in una cornice floreale è racchiuso un pensiero di auguri “a tutte le mamme”, in particolare, “a chi già lo è… e a chi presto lo diventerà”. Per essere certi di poter far giungere il vostro pensiero nel migliore dei modi, potrete cliccare sul post preferito, quindi dai tre puntini su “Condividi su…” e poi scegliere la destinazione preferita, da Facebook a Messenger passando per Twitter e mail. In alternativa potrete cliccare su “copia link” e inviarlo alla mamma incollandolo nella vostra chat di Whatsapp. Se proprio volete fare le cose in grande potreste sempre scegliere di dedicarle una pagina del vostro blog includendo il post desiderato grazie alla voce “Incorpora”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melacompro ❤ (@melacompro)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Poieo Artshopstudio (@poieo_art_shop_studio)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria,Mariella Bellini (@un.mazzo.cosi_)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maestra Giulia (@maestra.giulina)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Farmacia Borgo Nuovo (@farmaciaborgo)





© RIPRODUZIONE RISERVATA