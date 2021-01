Immunità Covid/ Oms: “Chi ha contratto il virus è immune per 6-8 mesi”

Quanto dura l’immunità Covid? Questa è la domanda che tante persone si sono fatte nel corso degli ultimi mesi e ora la scienza è arrivata a fornire una prima e importante risposta. Dopo gli studi presentati nel corso delle ultime settimane, è arrivata anche la precisazione dell’Oms: l’immunità di chi si è infettato dura per 6 mesi o più.

La conferma è arrivata da Maria Van Kerkhove, titolare del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus. Nel corso di una conferenza stampa a Ginevra, l’esperta ha spiegato: «Ci sono recenti studi che suggeriscono che la risposta immunitaria delle persone che si sono infettate potrebbe durare sei mesi o più. Noi stiamo ancora studiando questo aspetto e questa è una buona notizia». C’è, dunque, una robusta risposta immunitaria anche per le persone che hanno avuto dei sintomi moderati.

IMMUNITÀ COVID DURA 6-8 MESI

Come già evidenziato in precedenza, nelle ultime settimane sono stati pubblicati nuovi studi sull’immunità Covid. Pensiamo alla ricerca degli esperti australiani della Monash University: anche loro hanno confermato che le persone infettate dal Covid-19 hanno una memoria immunitaria protettiva rispetto alla reinfezione che resiste per almeno 8 mesi. «Questi risultati sono importanti perché mostrano, in modo definitivo, che i pazienti infettati dal virus di Covid-19 conservano in realtà l’immunità contro il virus e la malattia», le parole di Menno van Zelm riportate da Adnkronos. Dello stesso avviso Alessandro Sette, direttore del Dipartimento di ricerca sui vaccini del La Jolla Institute of Immunology (Ljl) a San Diego: intervenuto recentemente a Oggi è un altro giorno, l’esperto ha inoltre evidenziato che l’immunità Covid potrebbe anche di più.



