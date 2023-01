Imprenditore italo-brasiliano morto carbonizzato a San Paolo/ Un delitto passionale?

Un uomo di origini italiane è stato trovato morto in quel di San Paolo. Si tratta nel dettaglio, come riferito nelle ultime ore dai principali organi di informazione online, a cominciare dal sito di Skytg24, di un imprenditore italo-brasiliano, rinvenuto senza vita in quel di Embu das Artes, comune della regione di Itapecerica da Serra. La vittima è stata ritrovata nella sua auto e totalmente carbonizzata, e la stessa era scomparsa da giorni. Secondo quanto emerso, infatti, la sua famiglia, una volta che non era più riuscita ad entrare in contratto con l’imprenditore italo-brasiliano, aveva avvisato le autorità della sparizione, e le ricerche erano scattate sabato scorso, 21 gennaio 2023.

L’uomo è risultato essere Antonio Maiorino, cognome molto diffuso in Italia soprattutto nella regione Campania, ed è un commerciante che molto probabilmente sarebbe stato vittima di un agguato. L’identificazione non è stata resa possibile visivamente, visto le condizioni del corpo, ma dai documenti ritrovati sull’auto dello stesso, e anche per una placca di una vecchia operazione.

IMPRENDITORE ITALO-BRASILIANO MORTO A SAN PAOLO: C’E’ DI MEZZO UN AMANTE DELL’EX…

Sono comunque in corso tutti gli accertamenti sul Dna di modo da poter identificare con certezza il cadavere carbonizzato dell’imprenditore italo-brasiliano. Sempre in base a quanto emerso e come riferisce Skytg24.it, la vittima sarebbe stata raggiunta da dei colpi di arma da fuoco, dopo di che l’uomo, presumibilmente morto, sarebbe stato dato alle fiamme a bordo del veicolo, forse per cercare di bruciare quante più tracce possibili.

Gli inquirenti stanno battendo al momento varie piste ma non è da escludere un omicidio passionale, visto che sembrerebbe esserci di mezzo un amante della ex moglie della vittima. Un giallo che potrebbe essere solamente sbrogliato nelle prossime ore con il proseguo delle indagini, anche se gli inquirenti sembrerebbero già aver ben in mente una pista. Fondamentali saranno le immagini di eventuali telecamere piazzate in zona che potrebbero aver inquadrato l’omicida.

