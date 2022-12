Incidenti oggi, 18enne morto carbonizzato a Caselle/ Un 25enne deceduto a Pavia

Quali sono stati gli incidenti più gravi avvenuti oggi e nelle ultime ore sulle strade italiane? Come sempre andiamo a fare il punto su questa pagina sugli scontri più drammatici che hanno causato delle vittime, e cominciamo da quanto accaduto durante la notte scorsa a Caselle dove un’auto con a bordo quattro giovani si è schiantata, e uno di loro purtroppo non ce l’ha fatta. L’episodio, come riferisce La Stampa, si è verificato alle ore 2:30 di notte presso il lanificio Bona in via Alle Fabbriche. A perdere la vita è stato Blendi Halili, 18enne di Caselle alla guida dell’auto, morto carbonizzato. Gli altri tre ragazzi, tutti nati nel 2004 e nel 2005, sono invece stati trasportati pressi l’ospedale di Ciriè. Un altro incidente è avvenuto in provincia di Pavia, e in questo caso ha perso la vita un ragazzo di soli 25 anni. La vittima aveva avuto un incidente 48 ore fa, nella notte fra sabato e domenica, fra Lomello e San Giorgio, regione Lombardia.

Il ragazzo era stato soccorso in condizioni disperate e quindi trasportato in ospedale in codice rosso, ricoverato in prognosi riservata. Dopo circa 24 ore di agonia alla fine ha perso la vita, esalando l’ultimo respiro. Stando a quanto riferito dai media locali, due auto si erano scontrate lungo la 211 molto probabilmente a causa della fitti nebbia che imperversava sabato notte in quella zona, e forse per un sorpasso azzardato da parte di uno dei due mezzi. Una volta venute a contatto le autovetture hanno lasciato la sede stradale finendo nei campi: il conducente di una delle auto coinvolte è rimasto ferito in maniera non grave, mentre l’altro, come detto sopra, ha purtroppo perso la vita nelle scorse ore.

INCIDENTI OGGI, 68ENNE DECEDUTO IN PROVINCIA DI VARESE

Un altro degli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi è quello avvenuto sempre in Lombardia, precisamente in quel di Gallarate, in provincia di Varese. In questo caso a perdere la vita è stato un uomo di 68 anni dopo che lo stesso, alla guida della propria auto, si è ribaltato per cause ancora da accertare in corso Leonardo Da Vinci.

La vittima avrebbe fatto tutto da solo visto che non risultano altri mezzi coinvolti, e nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi per l’anziano non vi è stato nulla da fare. Il 68enne è infatti rimasto incastrato fra le lamiere della propria auto, e per soccorrerlo e nel contempo estrarlo dalla sua auto ci è voluta un’operazione molto complessa da parte dei vigili del fuoco e del personale sanitario. L’uomo viaggiava da solo, e quando la moglie si è recata sul luogo segnalato ha avuto un malore ed è stata soccorsa dagli uomini del 118 che nel frattempo stava cercando di salvare la vita all’automobilista.

