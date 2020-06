Imu 2020, domani pagamento prima rata/ Scadenza 16 giugno: dove slitta, elenco Comuni

Pubblicità

Oggi comincia una settimana di appuntamenti con il Fisco. Il versamento dell’acconto Imu è la prima scadenza importante dopo un periodo di sospensione legato alla crisi sanitaria. Per questa tassa non è prevista una proroga generalizzata. È il singolo Comune a decidere se differire la scadenza di questa tassa frutto della fusione tra la vecchia Imu e la Tasi. L’appuntamento con la prima rata dell’Imu 2020 scatta domani, martedì 16 giugno. La novità è rappresentata dal fatto che l’Imu assorbe appunto la Tasi, dove prevista, quindi non esiste più come imposta autonoma. Il calcolo è semplice: dovete sommare il costo complessivo dei due tributi e pagare la metà come acconto, usando i soliti codici Imu. Ricordiamo che si tratta di un tributo dovuto per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale non di lusso. In quest’ultima categoria rientrano le case accatastate come A1, A8 o A9. Anche un alloggio posseduto da una persona ricoverata in casa di cura viene assimilato all’abitazione principale.

Come si effettua precisamente il calcolo dell’Imu 2020? Bisogna partire dalla rendita catastale, aumentata del 5 per cento. Nel caso delle abitazioni, la rendita così rivalutata va moltiplicata per 160. Al risultato si applicano poi le aliquote previste nel 2019 per l’Imu e, se prevista, Tasi. Il codice tributo per case non abitazione principale e altri immobili è 3918, invece per le abitazioni principali di lusso è 3912. L’Imu 2020 può essere pagata con modello F24, bollettino postale o attraverso i sistemi di Pagopa. Non è dovuta però se il tributo annuo è inferiore a 12 euro.

Pubblicità

IMU 2020, DOVE SLITTA: ELENCO COMUNI

In questi giorni però il Ministero dell’Economia ha fatto delle precisazioni sulla possibilità di rinvio della scadenza del 16 giugno dell’Imu 2020. La possibilità di proroga è concessa ai Comuni, che devono stabilirla con delibera apposita. Ma può disporla solo per la quota di propria competenza, senza quindi rinviare la scadenza del pagamento dell’acconto dovuto sugli immobili di categoria catastale D. In pochi però si stanno muovendo in tal senso. C’è Venezia che ha spostato la data al 16 luglio. Taranto sta decidendo di spostarla al 16 settembre per le famiglie e al 16 dicembre per le imprese colpite dal lockdown. A Bari e Messina si pensa ad una moratoria di interessi e sanzioni. Roma ha sospeso fino al 30 settembre l’invio degli avvisi di accertamento, ma col ravvedimento si potrà sanare l’eventuale ritardo versando la sanzione minima ridotta pure dopo un anno dalla scadenza. Per quanto riguarda le grandi città, secondo quanto riportato dal Sole 24 ore, vanno all’incasso Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Prato, Roma, Torino e Trieste.



© RIPRODUZIONE RISERVATA