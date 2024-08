C’è un parco giochi, in Olanda, dove i bambini possono giocare liberamente senza i genitori al loro fianco. La scelta può apparire controcorrente, addirittura poco sicura, ma in realtà c’è una base pedagogica dietro questa decisione: i piccoli, infatti, saranno così in grado di sviluppare la propria autonomia e resilienza, senza intromissioni da parte degli adulti. Il parco si trova a Utrecht ed è stato costruito proprio per insegnare ai bambini ad essere loro stessi, a correre senza la paura di cadere e così via: il tutto, per permettere loro di imparare dalle proprie esperienze, senza interferenze da parte dei grandi, come spiega Orizzonte Scuola.

Il Fort Luna cerca così di stimolare i bambini, sostenendo che questi siano perfettamente in grado di valutare i rischi da soli, mentre l’intervento dei genitori rischia di bloccarli, risultando addirittura dannoso poiché limita la loro autonomia e la loro capacità di affrontare le sfide che ogni giorno si trovano ad affrontare. Martin van Rooijen, pedagogista, alla stampa olandese ha spiegato che “affrontare piccole difficoltà è cruciale per lo sviluppo dei bambini. Imparano a conoscere i propri limiti, a superare le paure e a sviluppare fiducia in se stessi”.

Come funziona il Fort Luna, il parco giochi che lascia liberi i bambini

Il parco giochi in Olanda che lascia liberi i bambini, senza gli adulti, si basa sul concetto di sfidare l’iperprotezione dei genitori, tipica delle società moderne. Le mamme e i papà tendono a monitorare costantemente i propri figli ma questi, secondo gli esperti, andrebbero lasciati liberi di cadere e sbagliare e poi rialzarsi da soli. Per questo il parco di Utrecht ha come scopo quello di ricordare loro l’importanza del gioco libero e dell’esplorazione, che va portata avanti in maniera indipendente, come spiega Orizzonte Scuola.

Nonostante il Fort Luna sia un modello pensato da esperti pedagogisti, secondo tanti non mancano i rischi legati soprattutto alla sicurezza e all’attenzione, nonostante vi siano educatori qualificati a seguire i bambini. Nonostante le critiche, il parco giochi continua nel suo obiettivo: quello di guidare i piccoli affinché siano liberi e autonomi, in modo da sviluppare al meglio le loro capacità, senza che vi siano adulti ad intralciare il loro percorso.